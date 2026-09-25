Ciudad de México se convirtió en el Broadway latinoamericano. Estas son las obras imperdibles

México se ha convertido en un escenario de oportunidades para el teatro musical con obras icónicas como El Rey León, uno de los grandes éxitos de Broadway, que se ha adaptado al español e instalado de manera permanente en los teatros. Pero el auge de este género en Ciudad de México no se limita a replicar producciones internacionales, sino también a explorar la identidad, la memoria y los mitos del país para construir narrativas más cercanas a la realidad mexicana contemporánea.

“Estar aquí es muy bonito, en un escenario que pisé durante tantas noches. El Rey León abrió temporada en 2015 en México y quiero decir con mucho orgullo que le dio al mundo entero un semillero de talentos inmenso. Hoy, mexicanos hacen El Rey León en el mundo”, expresó el actor y cantante mexicano Carlos Rivera, desde el Teatro Telcel de Ciudad de México, durante la conmemoración de las 500 representaciones de la producción.

Rivera, quien fue el primer actor hispanoamericano en interpretar a Simba en España y México, aprovechó la celebración para recordar el recorrido de la obra en el país. Desde su estreno en 2015 y a lo largo de sus distintas temporadas, el montaje ha mantenido sobre el escenario la historia para nuevas generaciones, a través de personajes como Simba, Nala, Sarabi, Mufasa, Scar, Pumba, Zazú y Rafiki, y de valores como el amor, la valentía, la compasión, la empatía y la resiliencia.

El montaje también ha adquirido un sello mexicano. Según varios integrantes del elenco, la disciplina, el talento y la preparación de los artistas locales han enriquecido la producción y contribuido a su permanencia entre el público mexicano. Rivera recordó que cuando el productor Morris Gilbert le preguntó cuál era la obra que más soñaba hacer, respondió que El Rey León. “Él se sonrió y me dijo: ‘Yo creo que es la más difícil de traer a México, casi imposible’”. Por fortuna, se equivocó.

La celebración de las 500 funciones también puso en evidencia la dimensión que ha alcanzado la obra en el país. Julieta González, productora del montaje en México, destacó la importancia de haber mantenido el trabajo de la compañía durante este periodo y señaló que en casi año y medio la obra había sido vista por cerca de 500.000 personas.

El rey león se ha convertido en una de las presentaciones más vistas en México. Foto: Suministrada Ocesa - API

El Rey León, una cita global

Para Ocesa, empresa mexicana de espectáculos y productora del montaje, la recepción de El Rey León en México forma parte del fenómeno internacional de la obra. El musical se presenta en distintos idiomas, entre ellos japonés, alemán, coreano, francés, neerlandés, español, mandarín, inglés y portugués, con producciones en ciudades como Nueva York, Tokio, Londres, Hamburgo, Toronto, Madrid, París y Ciudad de México.

La producción mexicana es la novena realizada por Ocesa y también se ha convertido en una vitrina para el talento local. “Con un elenco de primer nivel, un equipo creativo excepcional y una producción de talla internacional, El Rey León continúa emocionando a miles de espectadores y reafirmando su lugar como uno de los espectáculos más emblemáticos y relevantes del teatro musical en Ciudad de México”, destacó la compañía al referirse a las 500 funciones.

Desde su estreno en México, la obra ha reunido a millones de espectadores alrededor de su propuesta artística, su puesta en escena, la música de Elton John y Tim Rice y la visión teatral de Julie Taymor. El montaje también reúne a intérpretes de distintos países con participación de artistas de Sudáfrica, Cuba, Colombia, República Dominicana y Brasil, además del argentino Juan López Boyadjian, quien recientemente se incorporó como Simba.

La propuesta estética y musical de la obra, desarrollada por Julie Taymor y el compositor sudafricano Lebo M., nació precisamente de la intención de tender puentes entre distintas culturas y los sonidos ancestrales de África. En el montaje confluyen la música popular occidental con ritmos africanos, desde canciones como Can You Feel the Love Tonight hasta los números corales asociados a la producción.

Otras superproducciones

El fenómeno del teatro musical en Ciudad de México también muestra otras obras como La Malinche, el musical, uno de los ejemplos de esta tendencia teatral que se apodera de los mexicanos. Después de tres temporadas en Madrid, con 800 funciones y 600.000 entradas, la obra debutó el 28 de marzo de 2025 en el Frontón México de la capital, con más de 50 actores en escena, 11 músicos en vivo y un equipo de 120 personas trabajando durante cada función. La producción está dirigida por Nacho Cano, compositor y productor musical español y fundador del grupo Mecano.

La obra propone una mirada sobre uno de los episodios centrales de la historia de México: la conquista, a través de la figura de La Malinche, cuya imagen ha sido asociada durante décadas con la idea de traición por su papel como intérprete de Hernán Cortés.

La Malinchye reúne más de 50 actores en escena, 11 músicos en vivo y un equipo de 120 personas. Foto: @malinchethemusical

Su propuesta escénica combina flamenco tradicional, coreografías urbanas de hip-hop y rock sinfónico. Precisamente por la manera de abordar este episodio histórico, el montaje generó críticas entre comentaristas y críticos culturales, algunos de los cuales lo calificaron como una interpretación revisionista y cuestionaron la representación de la colonización española. Sus defensores, en cambio, han destacado la coreografía y la propuesta musical, y han interpretado la obra como una celebración del mestizaje derivado del encuentro entre dos mundos y como un mensaje de unidad.

Ese diálogo entre producciones internacionales e historias locales también se refleja en la cartelera habitual de Ciudad de México. De miércoles a domingo, los teatros ofrecen obras que van desde clásicos de Broadway como El Rey León hasta Mentiras, el musical, una producción vinculada con la memoria musical de las baladas y el pop de los años ochenta.

Con guion de José Manuel López Velarde, Mentiras reúne canciones de artistas como Daniela Romo, Amanda Miguel, Yuri y Emmanuel en una puesta en escena con 25 intérpretes. Su permanencia en cartelera también ha sido destacada por publicaciones especializadas, que han señalado su capacidad para atraer a espectadores que no necesariamente frecuentan el teatro y que llegan por curiosidad, nostalgia o por la popularidad de las canciones.

Frida Kahlo y El fantasma de la ópera

La diversidad de la cartelera también incluye el regreso y despedida de grandes clásicos. El pasado 20 de septiembre, El fantasma de la ópera cumplió su última función de la temporada de 2026 en el Teatro Insurgentes, después de alcanzar 300 representaciones.

El musical de Andrew Lloyd Webber, inspirado en la novela de Gaston Leroux publicada en 1910, se estrenó por primera vez en México el 16 de diciembre de 1999. Desde 2025, el público pudo disfrutar de un montaje renovado, con un elenco de cantantes y actores mexicanos bajo la dirección y el diseño de escenografía de Federico Bellone, reconocido por sus nuevas aproximaciones a los clásicos del teatro musical.

Los productores de esta versión, con el respaldo de Ocesa, han señalado que el montaje buscó rendir homenaje a la obra original y, al mismo tiempo, mostrar la capacidad del talento mexicano para reinterpretarla. Los cambios en la atmósfera, la escenografía y el enfoque visual buscaron aportar una mirada contemporánea sin apartarse del espíritu de la historia.

El fantasma de la ópera ha sido una de las obras más populares de los últimos años en Ciudad de México. Foto: @fantasmaoperamexico

La presencia de producciones como Frida Kahlo, el musical: la vida de un ícono refuerza, además, la diversidad de la oferta escénica de Ciudad de México. La obra lleva nuevamente al escenario la vida de Frida Kahlo y recorre momentos decisivos de la artista mexicana entre 1918 y 1954. La producción está dirigida por Gerardo Quiroz y Samantha Salgado, con las interpretaciones de Karen Espriu, Frida Moreno ‘Momo’, Karina Amin Lozano y Ale Monterde.

La evolución de la cartelera teatral muestra cómo Ciudad de México ha incorporado el lenguaje y las exigencias de las grandes producciones internacionales y, al mismo tiempo, ha desarrollado una oferta que busca contar sus propias historias. Broadway ya forma parte de ese escenario, pero junto a sus grandes clásicos conviven obras que llevan al teatro los personajes, acontecimientos y referentes culturales de México.