México, ¿la tierra prometida para los colombianos?

México es tierra fértil para los colombianos y la evidencia sobra. Desde su presencia cada vez más común en puestos de decisión en grandes compañías, hasta la inclinación de las empresas mexicanas, durante 2025, por reclutar especialmente talento de Estados Unidos, Canadá y Colombia, según el más reciente Global Hiring Report de Deel.

La migración colombiana hacia México gana cada vez más fuerza en términos de inserción laboral, y así lo respalda la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de México, que señala que las Tarjetas de Residente Temporal otorgadas a colombianos pasaron de menos de 4.000 en todo 2020 a 2.284 tan solo en el primer semestre de 2025, la tercera cifra más alta por nacionalidad, solo por detrás de Estados Unidos y China.

“Es impresionante la cantidad de colombianos que llegan aquí cada día y que terminan en posiciones importantes. Esto ya había pasado entre finales de los noventa y principios de este siglo, y se desvaneció un poco. Pero está volviendo, sobre todo desde hace unos tres años. Es una locura cómo están apreciando aquí la mano de obra colombiana”, aseguró el antioqueño Álvaro Rey, director regional del Grupo Presidente InterContinental en México.

México es una tierra idónea para crecer en todos los ámbitos, desde el cultural o el deportivo, pero mucho más en el corporativo. “Es un país emprendedor por excelencia y con presencia de grandes empresas y talentos, también por su cercanía con Estados Unidos. Aquí piensan en grande y tienen apertura de corazón. Eso hace que este sea el país más abierto y generoso que existe”, dijo el colombiano Camilo Plazas, CEO de la agencia Leo Constellations.

La presencia de grandes compañías en México se alimenta del espíritu de su pueblo, de su mentalidad de progreso y de la capacidad para trabajar en equipo, sin distinción de pasaportes. “Aquí no hay recelos. Es como si pensaran: ‘Si a ti te va bien, a mí también’. Por eso te reciben con las puertas abiertas y se comprometen contigo”, aseguró la antioqueña Diana Escobar, directora de marketing para Coca-Cola Femsa México.

Aunque nada de esto sucedería sin las cualidades innatas de los colombianos, como la agilidad bajo presión. “Nosotros venimos de un entorno donde debemos competir, estar despiertos, resolver o tomar decisiones rápidas, y esas son habilidades que se valoran en una cultura como la mexicana”, explicó Andrés González Salcedo, con más de diez años en México y hoy Head de Expansión para México y Latinoamérica de Evaluar.ai.

También se suma la flexibilidad, un rasgo que pondera la barranquillera Patricia Field, gerente general de Novo Nordisk en México. “Nosotros los colombianos tenemos una capacidad enorme para adaptarnos. Eso nos hace resilientes y tener una actitud de ‘no me las sé todas, trabajemos juntos para alcanzar el éxito’”.

Todas estas virtudes, en muchos casos, se traducen en una autoexigencia que contagia, como dijo la bogotana Carolina Leconte, vicepresidenta de contenido para Netflix en México y adquisiciones en Latam. “El colombiano no sabe dar el ciento por ciento. Da del 150 por ciento para arriba. Nosotros dejamos todo en la cancha siendo disciplinados, puntuales e intensos”.

Carolina Leconte Mejía, vicepresidenta de contenido para Netflix en México y adquisiciones en Latinoamérica

Su papá holandés y su mamá colombiana le inculcaron desde niña la idea de que los deberes y las responsabilidades se encaran con el corazón. “Mis papás me hicieron una mujer muy berraca. Me enseñaron que las cosas no se hacen porque toca sino buscando que uno diga: ‘Me fascina lo que hago, y estoy orgullosa y feliz de eso’”. Esa premisa la representó en todos sus lugares de residencia en Colombia: desde las fincas en Honda, Chinchiná y Pereira, hasta Bogotá, donde se formó como comunicadora social y periodista en la Universidad de La Sabana, y escaló laboralmente en compañías de la industria audiovisual como Blockbuster y Caracol TV.

Trabajar con una pasión desbordada le abrió las puertas de México hace 16 años y hoy la tiene consolidada como vicepresidenta de contenido para Netflix en México y adquisiciones en Latinoamérica. Su vida no volvió a ser la misma. En Ciudad de México se casó, tuvo sus tres hijos, y encontró su lugar en el mundo.

“México es el mejor vividero que conozco, lleno de gastronomía, costumbres, arte, música, museos… Y tiene un pueblo generoso, amable, orgulloso de sus raíces y su historia. A Ciudad de México todavía la sigo descubriendo después de 16 años. Sumergirme en la cultura de este país me ha permitido llegar más lejos y contar cada vez mejores historias. Lo pensaría muchas veces antes de irme de aquí”. Eso sí, el orgullo de ser colombiana sigue intacto, al igual que su acento.

Carolina Leconte, vicepresidenta de contenido para Netflix en México y adquisiciones en Latinoamérica. Foto: Netflix en México - API

Camilo Plazas Michelsen, CEO de Leo Constellations, del Grupo Publicis

México le abrió por primera vez las puertas en 2009, después de trabajar cinco años en Leo Burnett. Cuando aceptó ser el director digital de la agencia DDB, ya tenía una noción muy clara del lugar al que llegaba luego de una vida de constante exposición a la cultura mexicana. No solo lo respaldaba su conocimiento en cine, televisión, gastronomía, historia y fútbol del país o su bagaje musical, que incluía el rock de Enrique Guzmán y César Costa, el pop de Las Fans o las rancheras de Agustín Lara que oía su abuelo. Camilo, además, siempre supo de la grandeza de México como país emprendedor.

“Para nosotros los colombianos México significa un salto. Siempre tuve una admiración muy fuerte hacia lo que es como país”, dijo Plazas, vivió primero tres años en el país antes de regresar en 2021 hasta hoy. En BBDO, donde trabajó cinco años y fue CEO, contribuyó a que la empresa ganara un León en el Festival de Cannes, y a que fuera elegida dos veces Agencia del año por la Revista Expansión y dos veces seguidas Agencia transformadora del año.

Con ese mismo espíritu expansivo está ejerciendo desde este año como CEO de la agencia de publicidad Leo Constellations, del Grupo Publicis. No conoce otra forma de llevar una empresa en México, y la cultura del país, llena de estímulos y con pensamiento internacional, es responsable. Lo entienden incluso sus hijas, de 12 y 9 años, quienes ya tienen acento mexicano. “Ellas mismas me han dicho: ‘Papá, es que en Colombia la cabeza de uno no crece a la velocidad que crece en México’”.

Camilo Plazas Michelsen, CEO de Leo Constellations, del Grupo Publics. Foto: Grupo Publics - API

Álvaro Rey, director regional del Grupo Presidente InterContinental de México y gerente general del InterContinental de Polanco en Ciudad de México

Mientras sus profesores y compañeros de colegio en Medellín le dijeron que sería un fracaso estudiar hotelería, sus papás lo impulsaron. “En ese momento, la hotelería prácticamente no existía, y recuerdo muy bien a mi padre y a mi madre diciendo: ‘Haz lo que quieras, pero hazlo bien y con honestidad, y trabaja como loco y disfruta lo que estás haciendo’”. No les falló. Después de estudiar en el exterior, ha ejercido su vocación con una pasión contagiosa y ha labrado una brillante carrera de casi 40 años en la que ha gerenciado hoteles InterContinental en países como Colombia, Argentina, Australia, Brasil, Jordania, Venezuela, Reino Unido y ahora México.

A su llegada a Ciudad de México, hace cinco años para ser director regional del Grupo Presidente InterContinental, aprendió una lección que derrumbó años de creencias. “Yo me jactaba de decir que nosotros los colombianos éramos los mejores anfitriones del mundo, pero qué equivocado estaba al ver que los mexicanos nos llevan mucha ventaja”, dijo Rey, quien lidera los hoteles de la cadena en seis ciudades del país, y más de 3.000 colaboradores.

Las distinciones han consolidado su visión, desde los seis reconocimientos en los World Luxury Awards 2025 para el hotel en Ciudad de México, hasta el Sales Excellence Award durante los IHG Ignite Summit 2025 por su liderazgo intachable. Sin embargo, su principal objetivo es otro: “Yo sueño con que alguna de estas personas con las que trabajo hoy, en unos años, sea mi jefe. Es ahí cuando siento que hice mi labor y cumplí”.

Álvaro Rey, director regional del Grupo Presidente InterContinental de México y gerente general del InterContinental de Polanco en Ciudad de México. Foto: Grupo Presidente InterContinental - API

Diana Escobar Galvis, directora de marketing para Coca-Cola Femsa México

Su pujanza viene de sus raíces antioqueñas, del ejemplo de los abuelos paternos que se las arreglaron para sacar adelante 12 hijos, y de sus abuelos maternos que criaron 11. Ese deseo de rebuscarse la vida, emprender y progresar ha crecido con cada nueva generación, y lo ha demostrado Diana Escobar, nacida en Medellín y terminada de criar en Bogotá, donde se graduó como ingeniera industrial de los Andes. “Crecí en una familia con cultura de pujanza y mentalidad de salir adelante, de trabajadores incansables. También he tenido la fortuna de trabajar en compañías que han promovido mucho ese espíritu de buscar cómo salir adelante, de visión, de transformación”, dijo Diana, quien también tiene un master degree en el Tecnológico de Monterrey y un MBA en EAE Business School.

Quizá el mejor ambiente para explotar esas virtudes heredadas lo ha encontrado en México, donde lleva casi cinco años viviendo junto a su esposo y dos hijos. Por algo hoy es la vicepresidenta de marketing para Coca-Cola Femsa México. “Uno como colombiano trae empuje, ambición y ganas de comerse el mundo. Eso conectado al espíritu trabajador, colaborativo, amable, leal y comprometido de los mexicanos forma una ecuación de éxito. Ese engranaje perfecto, en lo personal, ha permitido acelerar mi crecimiento y mi desarrollo profesional”.

Su vida está muy arraigada junto a su familia en Ciudad de México, pero el norte lo aprendió desde niña en Colombia, y espera inculcárselo a sus dos hijos a través del ejemplo, al igual que sus papás, abuelos y tíos lo hicieron con ella.

Diana Escobar Galvis, directora de marketing para Coca-Cola Femsa México. Foto: Coca-Cola Femsa México - API

Patricia Field, gerente general de Novo Nordisk México

A principios de este año se fue de Colombia para ocupar el puesto de gerente general de Novo Nordisk en México, pero, de alguna manera, llegó a una especie de hogar extendido. Mientras ha contribuido a impulsar la compañía, dedicada desde hace más de 100 años a descubrir y fabricar medicamentos, se ha deleitado con una cotidianidad que ha sentido familiar. Cada día recibe atenciones de mexicanos como si la conocieran de toda la vida: desde aquellos que le hacen recomendaciones diarias de dónde comer hasta la señora que hace unos días, desinteresadamente, ayudó a su hijo de 7 años después de subirse en el bus de la ruta escolar que no era.

“No es solamente que te reciben bien, sino que se toman el trabajo de ir un pasito más allá para ayudarte. Los mexicanos tienen una generosidad y un amor que se nota que hay empatía, que entienden que tú vienes de afuera y quieren que tú tengas la mejor experiencia”, explicó esta barranquillera, economista de los Andes. Con más de 20 años en la industria farmacéutica, ha liderado estrategias comerciales, de mercadeo y desarrollo de producto en países como Ecuador, Brasil y Estados Unidos. En ninguno se ha sentido como en México.

Justamente esas virtudes han facilitado su trabajo actual. “Este es un país de puertas abiertas y también se nota en lo profesional. Uno como colombiano sabe trabajar en equipo y sacar lo mejor de los demás, y estando acá en una sociedad llena de talento y abierta a ti, se genera un círculo virtuoso en el que todos progresamos”.

Patricia Field, gerente general de Novo Nordisk México. Foto: Novo Nordisk México - API

Andrés Morales, representante de la Unesco

De los países en donde había vivido, ninguno lo hizo sentir que todavía estaba en Colombia. Después de estudiar en Francia y Reino Unido, y de trabajar en Uruguay, donde duró ocho años como consejero regional de la Unesco para América Latina y el Caribe, este bogotano graduado en derecho de los Andes se instaló junto a su familia en México en 2023 para ser representante de la Unesco, y desde entonces se ha sentido como en casa. La calidez de los mexicanos es una de las causas; la otra tiene que ver con la nostalgia.

“Este país me trae muchos recuerdos. Yo nací en una familia donde la cultura mexicana se respiraba mucho, entonces estar acá es como teletransportarme a mi infancia”, dijo Morales, que también trabajó en el PNUD, la Fundación para la Libertad de Prensa, la Open Society Foundations, la Secretaría de Educación de Bogotá y la Unidad para la Reparación de Víctimas en Colombia.

Andrés Morales, representante de la Unesco. Foto: Unesco - API

En México también ha podido liderar y crecer profesionalmente en estos tres años. “Cuando me referencian como colombiano, siento que eso abre las puertas. Y, en el campo en el que yo me muevo, más vinculado a temas de desarrollo o de política pública, las iniciativas de los colombianos aquí resultan familiares, prácticas y útiles. Además, nos ven como referencia en términos de construcción de paz o participación comunitaria”.

En unos dos o tres años, por la naturaleza de su trabajo, será enviado a otro país y está seguro de que partirá lleno de nostalgia. “Va a ser muy difícil dejar este lugar con todo lo que ofrece, con toda la diversidad, su grandeza y caos maravilloso”.