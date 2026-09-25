Este viernes, 25 de septiembre de 2026, Alberto Gamero le respondió a Lucas González tras las quejas del entrenador bogotano luego del último clásico entre Nacional y Millonarios.

Lucas González se quejó de Millonarios tras el clásico ante Nacional: “Me da tristeza”

Alberto Gamero contó por qué descartó a Juan Guillermo Cuadrado contra Nacional: fin a los rumores

En concreto, Atlético Nacional y Millonarios empataron 1-1, el pasado 24 de septiembre, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Fue juego válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay.

Más allá del resultado, hubo varias declaraciones de Lucas que causaron polémica postpartido. Por ejemplo, en rueda de prensa, el entrenador de Nacional afirmó que, con poco juego, Millonarios se llevó un punto del Atanasio.

Además, Lucas no se quedó callado por las numerosas faltas que recibió Marlos Moreno, y que, según el entrenador, acabaron sacando al jugador del vibrante superclásico en Medellín.

“Me deja triste que Millonarios se lleva un punto de acá con muy poco”: Lucas González.



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"A Marlos LO SACARON CON GOLPES del partido, el rival no tenía otra forma de pararlo"



Lucas González y la "permisividad" del árbitro en el clásico Nacional vs. Millonarios



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Alberto Gamero: “Algo tuvo que tener Millonarios”

Fue en diálogo con el programa Blog Deportivo, de Blu Radio, que Gamero le respondió a Lucas González.

“Yo quiero saber cuántas veces nos llegó Nacional, cuántas bolas sacó Javier Burrai (portero de Millonarios). Yo respeto, acuérdese de que el gol (de Nacional) me lo hacen en pelota quieta, en un tiro de esquina”, arrancó afirmando Gamero.

“Lo mismo puedo decir yo, cuando dice Lucas que por qué el balón pegó en el palo y salió. Si Banguero me marca a Reyes, seguramente que no es gol, porque fue gol de tiro de esquina”, añadió.

Gamero insistió en que Nacional salió a jugar con tres defensas centrales y tres volantes de marca. Aun así, dijo que quiso jugarle mano a mano y que no pensó en defenderse, pues, según él, hizo cambios ofensivos.

“Fui a buscar el partido. Algo tuvo que tener Millonarios para traerse un punto de allá”, argumentó el estratega samario, que también habló de las faltas en el partido, y le mandó sus mejores deseos de recuperación a Cristian Chicho Arango.

🎙️ Alberto Gamero sobre las declaraciones de Lucas González: “¿Cuantas veces nos llegó Nacional? ¿Cuántas bolas sacó Burrai? ¿Fue figura? El gol de ellos es en un tiro de esquina. Lucas dice que un balón pegó en el palo y salió, yo puedo decir: si Banguero marca, no me hacen gol.… pic.twitter.com/aEemnAQT74 — Julián Capera (@JulianCaperaB) September 25, 2026

Fue un superclásico con todos los condimentos: expulsión, goles, polémicas y hasta la desafortunada lesión de Cristian Chicho Arango.

Al final, tanto Nacional como Millonarios sumaron un punto que los deja en la pelea por la parte alta en la tabla de posiciones. Sin embargo, la desazón de ambos está en que ninguno pudo sumar de a tres.

Atrás ya queda el desempeño en el compromiso, y ahora se concentran en lo que viene. El objetivo principal, tanto en Nacional como en Millonarios, es clasificarse lo más pronto posible a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-ll.