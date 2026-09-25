Francia sufre más de la cuenta con Turquía por Kylian Mbappé: se activan las alarmas en Real Madrid

Zinédine Zidane se estrenó como seleccionador de Francia con una victoria por la mínima diferencia (1-0) en su visita a Turquía en la Nations League de la UEFA, donde Kylian Mbappé se lesionó al momento de marcar el gol.

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Con un tiro cruzado en el área tras ser asistido por Michael Olise, compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich, el astro del Real Madrid firmó en el 54′ el único gol de la velada, pero se dañó en ese remate y fue sustituido poco después.

Mientras sus compañeros festejaban, él cojeó y no pudo evitar hacer gestos de dolor antes de recibir una primera asistencia médica. La situación se complica un poco y es el primer revés que sufre Zinedine Zidane como DT de Francia, además de activar la preocupación en el Real Madrid.

Mbappé intentó seguir en la cancha, pero poco después se echó al césped y tuvo que ser sustituido en el 59′, aparentemente con un problema en la rodilla izquierda. Se esperan más reportes, tratamiento a seguir y el proceso de recuperación.

Después del partido, Zidane anunció que tenía una “hiperextensión de la rodilla” y que, por precaución, abandonará la concentración del equipo para recuperarse de este percance, mientras agiliza su vuelta a las canchas con el Real Madrid.

Kylian Mbappé al momento del gol Foto: Getty Images

Kylian Mbappé se convirtió así en el protagonista positivo y negativo de una noche en la que Zinedine Zidane debía atraer todos los focos, en su esperadísimo debut como seleccionador de los Bleus. Ganó y pasa la primera prueba, pero la baja de su jugador estrella es un síntoma de preocupación y primer dolor de cabeza.

Zidane y su primera victoria con Francia

“Estamos satisfechos por haber ganado hoy, después de solo tres o cuatro entrenamientos. Esto augura cosas muy bonitas”, estimó el nuevo técnico de los Bleus.

“Tenemos muchas cosas todavía por trabajar, pero podemos estar contentos. Es un proceso normal. Estoy contento con lo que he visto”, aseguró.

Zinedine Zidane, DT de Francia Foto: UEFA via Getty Images

Desde su salida del Real Madrid en 2021, Zizou, que tiene ahora 54 años, aguardó pacientemente su turno para ocupar un puesto que le hacía especial ilusión y que estuvo ocupado durante más de una década por Didier Deschamps (2012-2026).

Su primera decisión táctica fue sustituir el sistema 4-2-3-1 del Mundial 2026 por un dibujo 4-3-3, lo que desplazó a Mbappé al flanco izquierdo. Por su parte, Turquía, privada de una de sus estrellas, Kenan Yildiz, por lesión, dio un gran susto en el minuto 3′, pero pronto fue quedando claro que Francia era física y técnicamente superior.