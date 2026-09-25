¿La recuerda? La famosa canción de los 2000 que inspiró el nuevo lanzamiento de Manuel Turizo y Ovy On The Drums

El productor colombiano Ovy On The Drums y el cantante Manuel Turizo han sumado esfuerzos para presentar Volveré, un nuevo lanzamiento discográfico que rinde homenaje a Vuelve, la recordada canción del dúo cartagenero Latin Dreams que marcó época en la música urbana nacional a comienzos de la década de dos mil.

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De acuerdo con la información divulgada por el equipo de producción, la iniciativa de rescatar esta pieza musical nació de la memoria afectiva de Ovy On The Drums.

El productor paisa ha manifestado que Vuelve fue uno de los temas que acompañó su infancia y que motivó su posterior interés por la creación musical.

Con este antecedente, la nueva versión conserva la esencia lírica original enfocada en el anhelo de recuperar un amor del pasado, pero suma un empaque sonoro actualizado.

La interpretación vocal queda a cargo de Manuel Turizo, quien aporta su timbre característico en un arreglo que fusiona la nostalgia romántica con ritmos alegres y bailables diseñados para la escena del pop urbano actual.

Este estreno representa el segundo lanzamiento de Manuel Turizo durante las últimas semanas.

A comienzos de mes, el artista originario de Montería presentó el sencillo Vulnerable junto a Luister La Voz, una colaboración centrada en los géneros del afrobeat latino y el pop caribeño que explora narrativas sobre la superación personal y el cierre de ciclos afectivos.

Con Volveré, Turizo consolida un período de constante actividad creativa y vuelve a conectar con referentes clave de la música hecha en Colombia, tendiendo un puente entre el repertorio que definió a toda una generación hace más de dos décadas y las audiencias digitales de la actualidad.

Publicada originalmente en el año 2003, Vuelve catapultó a la fama a Latin Dreams, agrupación conformada por Mane y Lucho en Cartagena.

La canción se posicionó en su momento como uno de los pilares del pop urbano en el país, demostrando la viabilidad comercial de la fusión entre el reggae, el pop y los ritmos del Caribe colombiano.

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La llegada de Volveré busca reencontrar esa obra histórica con el público que creció escuchándola en la radio, al tiempo que la introduce a nuevos oyentes a través de la producción contemporánea de Ovy On The Drums y la voz de uno de los intérpretes colombianos de mayor proyección internacional.