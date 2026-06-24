Desde 1997, el fenómeno cultural llamado Grand Theft Auto ha batido récords de ventas y generado importantes beneficios a la casa desarrolladora Rockstar Games, que prepara el lanzamiento de la sexta entrega de la saga, reservable a partir de mañana jueves. Estas son las principales cifras del exitoso videojuego.

La última entrega de la saga del estudio estadounidense Rockstar Games, se podrá reservar a partir del 25 de junio de 2026. Foto: AFP

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470 millones

Es el número de juegos vendidos por la serie desde su lanzamiento.

Solo del GTA V, que salió a la venta en 2013, se han vendido casi 230 millones de unidades, según los resultados de Take-Two Interactive (casa matriz de Rockstar) publicados en mayo.

Editado en tres generaciones de consolas (PlayStation 3/XBOX 360, PlayStation 4/XBOX One y PlayStation 5/XBOX Series), se trata del segundo videojuego más vendido de la historia, solo superado por Minecraft.

Con el GTA, los jugadores pueden meterse en la piel de verdaderos delincuentes, cometiendo múltiples infracciones en una gran ciudad, escenario de emocionantes persecuciones policiales.

3

Es el número de días que necesitó el GTA V para superar los 1.000 millones de dólares en ventas en 2013. Un récord con el que se convirtió en el producto de entretenimiento que más rápidamente se ha vendido en toda la historia, según Take-Two Interactive.

Rockstar lanzó por sorpresa el segundo tráiler de ‘GTA VI’ y reveló el nombre de sus protagonistas. Foto: Rockstar Games

282 millones

Es el número de visionados del anuncio de GTA VI en YouTube publicado hace dos años y medio, lo que lo convierte en uno de los tráilers de videojuegos más populares hasta la fecha.

El clip, de un minuto y medio, propone un regreso a Vice City, inspirada en Miami y marco de la entrega que salió en 2002, fue visto más de 93 millones de veces en menos de 24 horas en YouTube.

Otro anuncio, publicado el 6 de mayo de 2025, acumula casi 168 millones de visionados.

Este es el tráiler más reciente del juego.

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13

Es el número de años que separarán el lanzamiento de GTA V, en septiembre de 2013, del de la sexta entrega, que se espera para el 19 de noviembre de 2026.

Inicialmente prevista para otoño de 2025, la comercialización de GTA VI fue postergada en un primer momento a finales de mayo, y luego a noviembre de 2026. En comparación, entre el primer juego de la saga y el último título aparecido hasta la fecha, GTA V, pasaron 16 años.

5

Es el número de personajes femeninos jugables que hay en la serie, todos ellos en el primer episodio (que salió en 1997), hasta la llegada de Lucia, una de los dos protagonistas de GTA VI. Esto es una primicia en la historia de la serie pues, si bien ha habido intentos de personajes femeninos en versiones derivadas, ediciones limitadas y la versión en línea, hasta ahora GTA solo ha puesto en primera línea a héroes masculinos.

90

Es el número de videos con secuencias de la fase de desarrollo de GTA VI que fueron robados y compartidos en línea en 2022.

4.000

Es el número de artículos escritos sobre el juego entre 1997 y 2009, según el Guinness World Records, que lo calificó de “serie de videojuegos más controvertida del mundo”, una categoría que, según los comentaristas, habría sido creada expresamente para GTA.

Axl Rose y otras personas famosas han sumado su voz a esta taquillerísima saga. Foto: A.P.I - Páramo Presenta

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75

Es el número de kilómetros cuadrados del mapa de GTA V, que tiene lugar en la ciudad ficticia de Los Santos y en sus alrededores. Esta zona es, de lejos, la más grande de la serie GTA, aunque se haya visto eclipsada por otros videojuegos de mundo abierto.

861

Es el número de actores que participaron en el doblaje de GTA IV, y que supera, de lejos, al de todos los otros videojuegos, según afirmó el Guinness World Record en 2009. Los juegos de la saga han recurrido a voces de famosos como el rockero Axl Rose, el actor Samuel L. Jackson y el rapero y actor Ice-T.

*Con información de AFP.