Rockstar revela la razón de los despidos masivos a meses del lanzamiento de GTA VI

Una de las compañías de tecnología más importantes del mundo, encargada del desarrollo de la exitosa franquicia de Grand Theft Auto, dio detalles sobre el motivo por el que despidieron a decenas de empleados la semana pasada.

Según la compañía, los empleados fueron despedidos porque estaban filtrando secretos de la empresa, refutando las acusaciones de los líderes sindicales de que estaban obstaculizando el intento de sindicalización de trabajadores dentro de la compañía.

La información, conocida por Bloomberg, asegura que los empleados estaban compartiendo información de la empresa en un foro que incluía a personas que no pertenecían a la nómina de la compañía, según declaraciones del portavoz de Rockstar al medio estadounidense.

Lanzamiento de Grand Theft Auto V, videojuego de Rockstar Studios. | Foto: AFP

“La semana pasada tomamos medidas contra un pequeño grupo de personas que distribuían y comentaban información confidencial en un foro público, lo cual infringe las políticas de nuestra empresa”, dijo el funcionario a Bloomberg.

“Esto no guarda relación alguna con el derecho de las personas a afiliarse a un sindicato o participar en actividades sindicales”, declaró el portavoz.

La empresa despidió a entre 30 y 40 personas, que formaban parte del equipo en la sede de Reino Unido y Canadá.

Por su parte, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Gran Bretaña, dijo a Bloomberg que todos los empleados habían participado en iniciativas sindicales en la empresa, que pertenece a Take-Two Interactive Software Inc., y calificó los despidos como “uno de los actos antisindicales más flagrantes y despiadados de la historia de la industria de los videojuegos”.

El anunció del retraso de GTA 6 deja a los jugadores ansiosos, pero Rockstar Games ofrece una luz al final del túnel con detalles sobre su lanzamiento. | Foto: captura de pantalla tomada del portal rockstargames

Según el artículo de Bloomberg, el sindicato había declarado que todos los empleados afectados formaban parte de un grupo de chat privado del sindicato en Discord, y los únicos que no pertenecían al grupo eran los organizadores sindicales.

La información obtenida por el medio detalla que uno de los más altos dirigentes del sindicato, Alex Marshall, aseguró que las acusaciones de Rockstar se debían a que la compañía tenía “miedo de que los trabajadores hablaran en privado sobre cómo ejercer sus derechos para lograr un entorno laboral más justo y una voz colectiva”.

“La dirección está demostrando que no le importan los retrasos de GTA VI y que su prioridad es la represión sindical, atacando precisamente a quienes crean el juego”, argumentó Marshall, citado por Bloomberg.

GTA 6 | Foto: AFP