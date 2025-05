En el arranque de su nueva gira “Land of Hope and Dreams” por Europa, el veterano rockero dijo que Estados Unidos está gobernado por una “administración corrupta, incompetente y traidora”.

“Nunca me cayó bien, nunca me gustó su música ni su política de izquierda radical y, lo que es más importante, no es un tipo con talento. Solo un cretino prepotente y desagradable”, escribió el presidente de 78 años.