Zelenski y Putin llamaron a Donald Trump y hablaron sobre la guerra: estos son los detalles

El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó el domingo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el día de su 80.º cumpleaños y hablaron sobre las guerras en Ucrania e Irán, así como sobre la próxima visita de enviados de Washington a Rusia, según informó el Kremlin.

Vladímir Putin responde a invitación para reunirse con Zelenski y crece la tensión en Ucrania

“La conversación se centró en la situación en torno al memorando de entendimiento que se está redactando entre Estados Unidos e Irán. Donald Trump dijo que el acuerdo está cerca”, declaró a los periodistas el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov.

Ushakov también señaló que “se ha acordado que los representantes especiales del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes actualmente están muy involucrados en los asuntos iraníes, regresarán pronto a Rusia”.

El presidente estadounidense Donald Trump (der.) y el presidente ruso Vladimir Putin posan en un podio en la pista tras su llegada a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: AFP

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló también con Trump sobre la guerra entre Ucrania y Rusia durante una llamada con motivo del 80 cumpleaños del mandatario estadounidense, según informó la Presidencia en Kiev.

La llamada se produce en un momento en que las conversaciones lideradas por Estados Unidos para poner fin al conflicto en Ucrania —que cumplió en febrero cuatro años— han quedado relegadas a un segundo plano por la guerra con Irán y mientras los avances rusos en el campo de batalla muestran señales de perder impulso.

“Fue una conversación bastante sustantiva sobre varios temas, desde los deseos de cumpleaños hasta la diplomacia y la guerra/la paz”, declaró a los periodistas el asesor de Zelenski, Dmitro Litvin, y añadió que la llamada había durado “30-35 minutos”.

Los líderes europeos se unen al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump. Foto: AFP

Trump ha presionado a ambas partes para que pongan fin al conflicto, después de haber prometido que terminaría con esta guerra en un día tras asumir el cargo, en enero de 2025.

También ha insistido reiteradamente en que Ucrania haga concesiones a Rusia, que invadió su territorio en febrero de 2022.

Trump participará el martes en Francia en una sesión de trabajo del G7 con Zelenski, pero no está prevista ninguna reunión bilateral entre ambos, según un alto funcionario del gobierno que habló bajo condición de anonimato.

En la imagen, tomada de un video distribuido por la oficina de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia, soldados rusos disparan un lanzagranadas hacia posiciones ucranianas en un lugar no revelado en Ucrania. Foto: AP

El presidente republicano ha sido criticado por haber reprendido a Zelenski en una tensa reunión en la Casa Blanca el año pasado, mientras invitaba al presidente ruso, Vladímir Putin, a una cumbre en Alaska en agosto de 2025.