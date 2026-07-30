EE. UU. se pronuncia sobre crisis migratoria en Ceuta y lanza crítica a España: “políticas de extrema izquierda”

Estados Unidos ha responsabilizado a las autoridades españolas y sus “políticas de extrema izquierda” del repunte en las llegadas a Ceuta, donde miles de personas han cruzado este jueves por el espigón de El Tarajal desde Marruecos.

Enclave español al límite: 1.500 migrantes llegan desde Marruecos y agravan la crisis

“El presidente (Donald) Trump lleva mucho tiempo advirtiendo a Europa de lo que ocurriría si siguiera aplicando políticas globalistas de extrema izquierda, entre ellas las que facilitan la inmigración masiva”, ha recordado la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, en declaraciones a Europa Press.

La portavoz ha avisado así a “España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva (que) deberían cambiar de rumbo de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición”.

Migrantes intentan cruzar desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, el jueves 30 de julio de 2026. (Foto AP/Antonio Sempere) Foto: AP Photo/Antonio Sempere

Sus declaraciones llegan después de que Ceuta haya registrado este jueves la mayor crisis migratoria desde mayo de 2021, con la entrada durante horas de miles de personas, en su mayoría jóvenes marroquíes, pero también familias con mujeres y menores, que han accedido a la ciudad autónoma bordeando el espigón del Tarajal y flanqueando la valla fronteriza.

Ante esta situación, el Gobierno español y Marruecos han acordado reforzar la coordinación para devolver “lo antes posible” a todas las personas que han entrado de forma irregular, lo que ha coincidido con las celebraciones por el aniversario de la entronización del monarca marroquí, Mohamed VI.

De hecho, el Departamento de Estado estadounidense ha emitido una nota felicitando tanto al rey como al “pueblo” de Marruecos por este motivo, recordando la amistad “solida” de casi 250 años entre Rabat y Washington.

Las autoridades españolas reforzaron la atención en Ceuta tras el ingreso masivo de migrantes desde Marruecos, mientras los centros de acogida superaron su capacidad y continúa el procesamiento de los recién llegados. Foto: Redes sociales

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos se ha mostrado inequívoco: (...) apoyamos la propuesta de autonomía de Marruecos -seria, creíble y realista- como única base para una solución justa, duradera y mutuamente aceptable”, dice la nota.

Italia pidió este jueves que España sea suspendida del espacio Schengen de libre circulación, por su “equivocada” política migratoria.

Italia propone el cierre del espacio Schengen con España por la situación migratoria en Ceuta

“La decisión del Gobierno de Madrid de conceder la ciudadanía española” a inmigrantes irregulares “es profundamente equivocada y fomenta la trata de seres humanos”, escribió en X el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani.

El gobierno de Pedro Sánchez reaccionó y consideró “impropio” el mensaje y anunció que convocaría al embajador italiano.

Entretanto, centenares de personas seguían entrando en masa saltando la valla fronteriza o a nado por el mar al territorio de 18,5 km2.

Las autoridades españolas reforzaron la atención en Ceuta tras el ingreso masivo de migrantes desde Marruecos, mientras los centros de acogida superaron su capacidad y continúa el procesamiento de los recién llegados. Foto: Redes sociales

A raíz de esta situación, el Ministerio del Interior anunció en un comunicado que “las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil (...) para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta”.