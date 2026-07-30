La llamada inédita que hizo Delcy Rodríguez mientras EE. UU. capturaba a Nicolás Maduro

En la nueva portada de Time, publicada en las últimas horas, aparece la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en medio de Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Delcy Rodríguez llega a la portada de la revista Time en una reveladora entrevista sobre el futuro de Venezuela

En el artículo principal, titulado Cómo Delcy Rodríguez pasó de ser leal a Maduro a representante de Trump, la revista hace un recuento de lo que ha sido la labor de la mandataria interina después de que el pasado 3 de enero las fuerzas especiales de EE. UU. capturaran a Nicolás Maduro.

La reconocida revista hizo un recuento de los momentos más tensionantes de la intervención militar que llevaron a cabo las fuerzas militares de Trump cuando se infiltraron en el complejo de Maduro, dentro del Fuerte Tiuna, mientras dormía.

Habitantes de Caracas reportaron explosiones desde tempranas horas de la madrugada de este 3 de enero de 2026. Los ataques se presentarían en otras ciudades de Venezuela. Foto: Tomada de Redes Sociales

“Lo encontraron en pijama, lo arrestaron y se lo llevaron junto con su esposa fuera del país. ‘Vivimos un momento de gran angustia cuando pensamos que habían matado al presidente y a la primera dama’, dijo Rodríguez al medio. ‘Luego supimos que lo llevaban a Estados Unidos. Eso cambió la situación por completo’.

En el artículo, hubo un apunte clave sobre las primeras gestiones de Delcy Rodríguez al enterarse de la operación que estaba llevando a cabo EE. UU. en su territorio, incluso, pensó que Nicolás Maduro había muerto en los bombardeos.

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“Una de las primeras llamadas de Rodríguez fue a una figura inesperada: el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Qatar, con quien había cultivado una relación. ’Ahora la responsabilidad recae sobre tus hombros’“, recuerda Rodríguez que le dijo. “Tienes la responsabilidad de preservar Venezuela”.

Según Rodríguez y funcionarios estadounidenses, los cataríes ayudaron a organizar una teleconferencia entre ella y Rubio la tarde del 3 de enero. “¿Está vivo Maduro?”, preguntó.

Delcy Rodríguez en la portada de la Revista Time Foto: Time / Presidencia de Venezuela

Con el propósito de disipar cualquier duda, Rubio le respondió de manera afirmativa. Como prueba, autoridades estadounidenses le hicieron llegar imágenes en las que aparecía vistiendo un uniforme de trabajo mientras viajaba en un helicóptero con destino a Nueva York.

Acto seguido, el Secretario de Estado le planteó un ultimátum: acceder a las condiciones impuestas por Washington o exponerse a una campaña sostenida de presión militar. Finalmente, Rodríguez optó por aceptar la propuesta. De acuerdo con uno de sus asesores, en ese momento ella consideraba que no existía una salida distinta.

“Para ser completamente honesta”, dijo Rodríguez a Time, “nunca pensamos que la capital del país sería atacada, y mucho menos imaginamos lo que les sucedió al Presidente y a la Primera Dama”.

En la actualidad, Washington y Caracas también mantienen una coordinación en materia de inteligencia y lucha contra el narcotráfico.

Nicolás Maduro capturado. Foto: Truth/Donald Trump

Esa cooperación alcanzó uno de sus momentos más relevantes en junio, cuando una operación conjunta terminó con la muerte de Niño Guerrero, máximo cabecilla de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, en el complejo donde se encontraba en el estado venezolano de Bolívar.