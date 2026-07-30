Conmoción en Estados Unidos por hombre que mató a su esposa y a sus seis hijos; incendió la casa y luego se quitó la vida

Hay conmoción en Estados Unidos por la muerte de ocho integrantes de una familia ocurrida en Grand Haven Township, condado de Ottawa, en el estado de Michigan. El principal sospechoso es el padre de familia.

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El hecho se presentó el pasado viernes, pero hasta ahora se han conocido algunos detalles que han llamado mucho la atención.

De acuerdo con la información de las autoridades, agentes de la Policía y miembros del Departamento de Bomberos llegaron hasta una casa después de que algunos vecinos del sector informaran de un incendio que se estaba registrando.

Una vez se logró el control de las llamas, los organismos de emergencia verificaron el inmueble y encontraron allí ocho cuerpos sin vida que correspondían a toda una familia: una mujer, un hombre y seis menores de edad.

Este es el hombre y su esposa. Foto: API

Las víctimas fueron identificadas como Kristopher Karolkiewicz, de 47 años; su compañera sentimental, Amanda, de 39; y sus seis hijos de edades que oscilaban entre los 5 y los 15 años.

El caso dio un giro completo después de que se realizaran las autopsias de los cuerpos y se confirmara que la mujer y los menores murieron antes del incendio por cuenta de heridas de bala.

Jake Sparks, vocero de la Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa, indicó que la principal hipótesis que se tiene es que el sujeto mató a sus familiares y después se quitó la vida.

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"Hasta el momento, la investigación indica que se trata de un caso de asesinato y que el incendio se inició después de los asesinatos“, señaló el oficial.

Al parecer y según las primeras investigaciones, el sujeto inició el fuego en diferentes puntos de la vivienda, hasta que finalmente acabó con la vida de todos y después propició el voraz incendio.

Por el momento, las autoridades no tienen ningún indicio de que en el hecho hayan participado más personas, todo apunta a que Kristopher es el responsable de todo.

Las autoridades están adelantando la respectiva investigación para esclarecer con exactitud qué fue lo que ocurrió. Foto: API

"Esta es una tragedia indescriptible que tal vez nunca lleguemos a comprender del todo, pero haremos todo lo posible por encontrar las respuestas y honrar la memoria de las víctimas“, manifestó el sheriff Eric DeBoer.

Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer con exactitud todo lo que ocurrió en este caso, que genera conmoción en Estados Unidos.