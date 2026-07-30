Diana Ángel habló claro del escándalo de las hermanas Guerrero y fue tajante tras decisión: “Todo el peso de la ley”

La Fiscalía General de la Nación avanza en una investigación formal tras las revelaciones publicadas por SEMANA sobre una presunta red que, supuestamente, habría exigido millonarios pagos a empresarios a cambio de facilitar el acceso a contratos con entidades estatales. Las indagaciones involucran a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica, señaladas dentro del proceso que ahora lidera la Dirección Especializada contra la Corrupción.

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El expediente reúne, entre otros elementos, testimonios, audios, conversaciones, mensajes y registros de consignaciones que, de acuerdo con la información divulgada, apuntarían a posibles cobros relacionados con la gestión de contratos en los ministerios de Vivienda y del Interior. Aunque Juliana Guerrero rechazó las acusaciones y sostuvo que carecen de fundamento, la Fiscalía decidió iniciar las actuaciones para establecer si existieron irregularidades y determinar las responsabilidades correspondientes.

En medio del desarrollo del caso, distintos sectores políticos y usuarios en redes sociales reaccionaron a la controversia. Varias voces cercanas a la izquierda expresaron posturas críticas frente al escándalo, marcando distancia de los comentarios realizados por el presidente Gustavo Petro, quien salió en defensa de Juliana Guerrero.

Una de las personas que se pronunció fue la actriz Diana Ángel, quien en repetidas ocasiones ha manifestado públicamente su respaldo a sectores de izquierda. A través de su cuenta en X, la artista fijó su posición sobre el caso y cuestionó las presuntas irregularidades que rodean a las hermanas Guerrero, sumándose al debate que continúa generando la investigación.

Aunque al inicio fue únicamente un repost de un mensaje de María Antonia Pardo, exesposa de Agmeth Escaf, la artista no dudó en pronunciarse a través de su cuenta oficial de X, donde suele ser clara sobre los asuntos del país.

Diana Ángel fue clara al decir que había cosas que no se podían defender, por lo que era importante que la ley hiciera lo necesario. Allí apuntó que era importante llevar un control judicial en caso de que exista corrupción en esta situación.

“No se puede defender lo indefendible. Si hay corrupción, debe caer todo el peso de la ley”, escribió en la publicación de su perfil, donde sumó varias reacciones.