“Pudo ser una gran dirigente”: Petro salió en defensa de Juliana Guerrero y le pidió denunciar a quienes buscaron corromperla

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre el escándalo de las hermanas Juliana y Verónica Guerrero. Lo hizo a través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, en el que respondió a las críticas surgidas por el caso, defendió la forma en que toma sus decisiones políticas y dedicó varios apartes a Juliana Guerrero.

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En la primera parte de su publicación, el mandatario rechazó las interpretaciones sobre su cercanía con algunas mujeres de su entorno político y aseguró que su respaldo responde a la coherencia de sus convicciones y no a intereses personales.

“La cercanía política no la mido por la belleza, sino por la coherencia”, escribió.

Petro también afirmó que no mezcla las relaciones personales con las decisiones de gobierno y sostuvo que nunca ha permitido que ese tipo de aspectos influyan en su ejercicio del poder.

“No mezclo la sexualidad con el trabajo. Menos me dejo impresionar en mis decisiones políticas”, señaló.

Más adelante, el presidente aseguró que las lealtades dentro de su proyecto político deben construirse sobre principios y no alrededor de intereses económicos. En ese contexto, insistió en que su Gobierno ha buscado levantar barreras contra la corrupción y sostuvo que quienes intentaron afectar a su administración no lograron su objetivo.

“El cometido de los empresarios no se cumplió porque mi Gobierno ha construido barreras contra la corrupción. Espero que fuertes”.

Al referirse específicamente a Juliana Guerrero, Petro aseguró que veía en ella el potencial para convertirse en una dirigente política con capacidad de transformación y lamentó que, según él, ese camino se hubiera desviado.

“Juliana pudo ser una gran dirigente juvenil transformadora. En su corazón luchó esa posibilidad con el mundo tradicional del poder”, afirmó.

Sin embargo, el mandatario también hizo un llamado directo a Juliana y a su hermana Verónica para que colaboren con las autoridades.

“Son Juliana y su hermana las que deben poner ya la denuncia contra los empresarios que buscaron corromperlas y, si recibieron dinero, devolverlo y colaborar con la justicia”, escribió.

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En otro de los apartes de su pronunciamiento, Petro reiteró que cualquier persona bajo sospecha de apropiarse de recursos públicos es apartada de su administración.“Echamos a quien se sospeche de hurto al pueblo”, puntualizó.

Finalmente, quiso marcar distancia entre las hermanas Guerrero y el Gobierno nacional. Aseguró que ninguna de las dos hace parte de su administración y expresó su deseo de que ambas reflexionen sobre lo ocurrido, colaboren con la justicia y puedan recuperar su buen nombre.

“Ni Juliana ni su hermana tienen vínculo laboral con el gobierno y espero que logren reflexionar y delaten a los corruptos y logren cambiar sus almas hacia la verdadera acción revolucionaria y, sin la calumnia, sepan defender su nombre”.

Con este pronunciamiento, Petro volvió a pronunciarse sobre la polémica por el caso de las hermanas Guerrero, pero además dejó uno de sus mensajes más personales sobre Juliana, a quien describió como una joven con potencial para convertirse en una dirigente transformadora antes de verse envuelta en el escándalo.