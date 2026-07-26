Jennifer Pedraza estalla contra Gustavo Petro por reacción a revelaciones de SEMANA sobre Juliana Guerrero: “Usted sabía”

Una gran controversia se armó en el país luego de las pruebas reveladas por SEMANA sobre una presunta red de corrupción de Juliana Guerrero, considerada la mujer más poderosa del Gobierno Petro, y su hermana Verónica.

SEMANA revela las pruebas de la red de corrupción de Juliana Guerrero y su hermana Verónica: chats, audios y consignaciones bancarias

Según las pruebas, las hermanas tomaron el control de importantes entidades del Estado. Desde allí habrían creado una estructura dedicada a hacer millonarios cobros a empresarios, con la promesa de poder acceder a jugosos contratos en los ministerios de Vivienda y del Interior.

Ante la publicación, el presidente de la República, Gustavo Petro, quien termina su mandato el próximo 7 de agosto, reaccionó con un mensaje en su cuenta personal de X, el cual no dejó muy contentos a algunos sectores.

“Las pruebas que aquí se indican reflejan que los llamados ‘empresarios’ se pusieron furiosos y a lo mejor entregaron los chats, porque no les cumplieron. Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo, actuamos por presiones de mujeres o por codicia. Hasta abelardistas serán si se investiga un poquito más. La revista haría un gran favor entregando esos chats a la fiscalía”, escribió el mandatario.

Jennifer Pedraza revela nuevas irregularidades en el caso de Juliana Guerrero

La congresista Jennifer Pedraza, quien en su momentos dejó al descubierto la forma presuntamente irregular en la que Juliana Guerrero habría obtenido su título profesional, se fue de frente contra el mandatario colombiano.

“Las Guerrero querían ROBARSE la plata del agua potable del departamento del Cesar Y ESTÁ ES SU RESPUESTA, Presidente? Usted sabía que Juliana Guerrero era una corrupta, sabía que su título era falso, que era comprado y aún así la nombró precisamente por ser tramposa”, señaló la congresista.

Y agregó: “Su Gobierno, que se presentó como diferente, terminó cerrando con broche de cobre. A esta hora Guerrero sigue siendo su delegada en la Universidad Popular del Cesar ¿qué habrán hecho con los recursos de la educación pública? Por donde toquen hay putrefacción en el clan Guerrero".