“Vendió el alma al diablo”: le caen con todo a Petro tras explosivas denuncias de Angie Rodríguez en SEMANA

Una verdadera explosión fue lo que ocasionó Angie Rodríguez tras las denuncias que hizo en SEMANA sobre diversos temas que dejan muy mal parados al presidente Gustavo Petro, sus funcionarios y al Gobierno en general.

Los silencios de Angie Rodríguez en SEMANA sobre Verónica Alcocer, Wilmer Mejía, de la DNI, y algunos espinosos temas de Gustavo Petro

La directora del Fondo de Adaptación habló de todo: el poder de Juliana Guerrero, presunto concierto para delinquir en la Casa de Nariño, un espía que la grababa, que la quieren supuestamente matar o llevar a la cárcel, entre otros.

Las declaraciones generaron todo un terremoto político en el país y diferentes sectores políticos y sociales salieron a pronunciarse y a exigir explicaciones.

Jennifer Pedraza, senadora electa y quien estuvo detrás de las investigaciones en contra de Juliana Guerrero, fue una de las voces que se pronunció y le lanzó un duro dardo al presidente.

A través de su cuenta de X, la congresista aseguró que todo lo dicho por quien era la mano derecha del jefe de Estado “ratifica que Petro le vendió el alma al diablo”.

Asimismo, sostuvo que esto demuestra que se "se enloquecieron con el poder y la plata, y terminaron traicionando los mandatos de cambio“.

En ese sentido, calificó los chats revelados y las denuncias en la Fiscalía y la Procuraduría como un tema de “extrema gravedad” y que debe ser revisado detalladamente por las autoridades.

Exclusivo: esta es la explosiva denuncia que interpuso Angie Rodríguez por extorsión en el propio Gobierno Petro. “50 de los grandes”

Por último, se solidarizó por la situación que hoy en día está viviendo Rodríguez, ya que en SEMANA afirmó que teme mucho por lo que pueda pasarle a ella o a su hijo.

"Que dolor que una mujer de izquierdas hoy tema por su vida, mi solidaridad con ella“, concluyó Pedraza.

Otra de las voces que se pronunció fue la senadora María Fernanda Cabal, quien manifestó que todo esto refleja el “desastre” que ha sido el Ejecutivo de Petro.

"Jamás las mujeres habían estado más perseguidas y abusadas que en éste ‘gobierno’ del ‘cambio’“, escribió.

Además, la excandidata presidencial sostuvo que el Gobierno parece una bacrim, ya que, según ella, “entre más prontuario tienen los funcionarios, más admirados por Petro”.

Pese a lo mucho que se está hablando tras las explosivas denuncias de Rodríguez, el presidente Petro por el momento no se ha pronunciado.