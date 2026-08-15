Gustavo Petro advierte a opositores que calumnias contra él serán respondidas penalmente y da pistas de sus próximos viajes al exterior

El expresidente Gustavo Petro respondió este sábado al senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, y a varios congresistas opositores que cuestionaron el permiso que le otorgó el Congreso para salir del país durante un año.

Les envió un mensaje contundente y anticipó lo que pretende hacer con la autorización legislativa que le permitirá viajar por fuera de Colombia durante un año.

“Toda expresión calumniosa contra mí será respondida con acción penal”, reiteró Petro.

Gustavo Petro, expresidente de la República. Foto: Presidencia

Y añadió: “Yo no tengo un solo proceso penal en mi contra ni en Colombia ni fuera del país y creo que nunca lo tendré. No he robado ni un peso al erario”.

Remató: “No soy ningún perseguido y solo saldré a cortas reuniones políticas o académicas porque deseo vivir en mi país: Colombia”.

Desde la plenaria del Senado, Enrique Gómez Martínez habló del “delito de fuga” del expresidente.

El senador Enrique Gómez Martínez. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Petro abandona el país con el permiso de esta Cámara de Representantes para no volver. Y para desde afuera seguir atentando contra la democracia colombiana”, destacó Gómez Martínez.

Mientras tanto, Jota Pe Hernández, dijo que su mayor deseo es que el expresidente “algún día pague por tanto daño que le ha hecho al país”. Y recordó que Petro tiene “múltiples” procesos en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, “denuncias con pruebas, hasta en Estados Unidos tiene investigaciones”.

En la historia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, ningún presidente de Colombia ha salido mal librado. Gustavo Petro no será la excepción. Foto: PRESIDENCIA

Y es que el expresidente Gustavo Petro le envió una carta a la mesa directiva del Senado con el fin de que tramite ante la plenaria de esa corporación una solicitud de autorización para salir de Colombia durante un año, tal como lo indica la norma.

“En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 173 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 323 de la Ley 5.ª de 1992 (reglamento del Congreso), me dirijo a ustedes para solicitar respetuosamente la autorización previa de la plenaria del Senado de la República para salir del territorio nacional”, dijo el exmandatario.

La norma establece lo siguiente: “El presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado”. Al final, el legislativo, incluido el Centro Democrático, aprobó su permiso.

La familia del expresidente Gustavo Petro dice que, con el permiso otorgado por el Congreso, él podrá salir del país exclusivamente a asuntos académicos. Al parecer, días después de culminar su administración y salir de la Casa de Nariño, el exjefe de Estado ya tendría varias propuestas para dictar conferencias en universidades de Europa y América Latina.