Exjefe de comunicaciones de Gustavo Petro se disculpó con el Centro Democrático y la prensa: “Reconozco la equivocación”

El exjefe de comunicaciones de Gustavo Petro, Andrés Hernández, se disculpó públicamente por una información que suministró a la prensa y que apuntaba a una reunión entre el Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe, y el Pacto Histórico, para hacer alianzas en la elección del nuevo contralor general esta semana.

El Centro Democrático desmintió públicamente la información a través de sus redes sociales.

“El Centro Democrático desmiente de manera categórica su supuesta participación en una reunión el pasado 6 de agosto en el norte de Bogotá, en la que informaron que se habría acordado con el Pacto Histórico la definición de un candidato a la Contraloría y en la que habría participado el expresidente Gustavo Petro”, escribió la colectividad en su cuenta oficial de X.

excónsul de Colombia en México, Andrés Hernández. Foto: Tomado de internet

Andrés Hernández, quien al parecer sirvió de fuente para dicha información en la prensa, se excusó públicamente: “Sobre este trino debo informar que fui yo quien confundió las fechas de las reuniones. Sí hubo acuerdos para dicha elección, la cual fue previa al 6 de agosto para contralor”.

Agregó: “Pido disculpas no solo al Centro Democrático y la audiencia que recibió la información. Podemos cometer errores y asimismo reconocer la equivocación y, sobre todo, pedir disculpas”.

Jorge Laverde Vargas nuevo contralor General de la República Bogota 13 de agosto del 2026 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El contralor Jorge Laverde, finalmente, fue elegido por una gran mayoría de 269 votos en el Congreso y logró, en medio de la evidente polarización, la unión de varios partidos políticos, entre ellos, Cambio Radical, Liberal, Conservador, Centro Democrático, Alianza Verde, Nuevo Liberalismo, Creemos, La U, Salvación Nacional y hasta el Pacto Histórico.