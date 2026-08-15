Exjefe de comunicaciones de Gustavo Petro se disculpó con el Centro Democrático y la prensa: “Reconozco la equivocación”

El exjefe de comunicaciones de Gustavo Petro, Andrés Hernández, se disculpó públicamente por una información que suministró a la prensa y que apuntaba a una reunión entre el Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe, y el Pacto Histórico, para hacer alianzas en la elección del nuevo contralor general esta semana.
El Centro Democrático desmintió públicamente la información a través de sus redes sociales.
“El Centro Democrático desmiente de manera categórica su supuesta participación en una reunión el pasado 6 de agosto en el norte de Bogotá, en la que informaron que se habría acordado con el Pacto Histórico la definición de un candidato a la Contraloría y en la que habría participado el expresidente Gustavo Petro”, escribió la colectividad en su cuenta oficial de X.
Andrés Hernández, quien al parecer sirvió de fuente para dicha información en la prensa, se excusó públicamente: “Sobre este trino debo informar que fui yo quien confundió las fechas de las reuniones. Sí hubo acuerdos para dicha elección, la cual fue previa al 6 de agosto para contralor”.
Agregó: “Pido disculpas no solo al Centro Democrático y la audiencia que recibió la información. Podemos cometer errores y asimismo reconocer la equivocación y, sobre todo, pedir disculpas”.
El contralor Jorge Laverde, finalmente, fue elegido por una gran mayoría de 269 votos en el Congreso y logró, en medio de la evidente polarización, la unión de varios partidos políticos, entre ellos, Cambio Radical, Liberal, Conservador, Centro Democrático, Alianza Verde, Nuevo Liberalismo, Creemos, La U, Salvación Nacional y hasta el Pacto Histórico.