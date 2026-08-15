Abelardo De La Espriella y Benjamín Netanyahu hablan nuevamente: “La conversación fue cálida y enriquecedora”

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, confirmó este sábado, 15 de agosto, que sostuvo una llamada telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Lo hizo a través de su cuenta oficial de X:

“Tuve una conversación muy cálida y enriquecedora con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Le agradecí profundamente por toda la ayuda humanitaria y por los rescatistas que Israel ha enviado a Colombia en estos momentos tan difíciles.

“Este es un nuevo tiempo para las relaciones entre Colombia e Israel: una relación basada en la amistad, la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo. ¡Colombia e Israel, siempre amigos y aliados! ¡Firme por la Patria!”.

Presidente de la República Abelardo De La Espriella. Foto: Foto: César Carrión – Presidencia de la República

Este no es el primer cruce que sostienen De La Espriella y Netanyahu. El 21 de junio, horas después de convertirse en el sucesor de Gustavo Petro, el primer ministro lo felicitó a través de su cuenta oficial de X.

“Felicitaciones al presidente electo Abelardo De La Espriella. Espero con interés trabajar con usted para fortalecer el vínculo entre Israel y Colombia. Los amigos de Israel siguen ganando. ¡Vivan los Acuerdos de Isaac!”, dice el mensaje.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Foto: dpa/picture alliance via Getty Images

Previamente, el ministro de exteriores israelí, Gideon Sa’ar, también había enviado un emotivo mensaje a De La Espriella vía X: “Felicitaciones a mi amigo @abdelaespriella por su impresionante victoria en las elecciones presidenciales de Colombia”.

“Esperamos trabajar con el presidente electo De la Espriella para revitalizar las relaciones entre Israel y Colombia y llevarlas a su nivel más alto de todos los tiempos. He invitado al presidente electo De La Espriella a visitar Israel y espero darle la bienvenida en Jerusalén muy pronto”, agregó.

De La Espriella respondió, en su momento, públicamente al mensaje de Netanyahu y agradeció las felicitaciones recibidas. En su pronunciamiento, destacó la disposición expresada por el Gobierno israelí para continuar fortaleciendo una relación que calificó como histórica.

“Gracias, Benjamín Netanyahu, por sus felicitaciones y por su disposición para seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y cooperación entre Israel y Colombia”, escribió el entonces presidente electo.

De La Espriella aseguró, además, que existe un amplio espacio para profundizar la cooperación entre ambos países y señaló que su gobierno trabajará para consolidar una relación basada en principios comunes.

“Estoy convencido de que trabajaremos juntos para consolidar una relación cada vez más sólida, basada en valores compartidos, la libertad, la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos”, agregó.

Durante la campaña, De La Espriella manifestó en varias oportunidades su intención de fortalecer las relaciones con aliados estratégicos de Occidente y recuperar espacios de cooperación internacional que, según ha sostenido, son fundamentales para la seguridad, la inversión y el desarrollo económico del país.

El pasado 7 de agosto, Abelardo De La Espriella confirmó que se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, quien llegó al país para asistir a su ceremonia de posesión.

El encuentro se desarrolló en la ciudad de Barranquilla, en la oficina del mandatario electo. A través de redes sociales, De La Espriella destacó que sostuvieron una conversación “franca y cordial” en la que reafirmaron los “históricos lazos de amistad” entre los dos países.

El presidente Abelardo de la Espriella y Gideon Sa'ar, canciller de Israel. Foto: Canciller de Israel

“Un gusto reencontrarme con mi gran amigo Gideon Sa’ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Sostuvimos una conversación franca y cordial entre amigos y aliados, reafirmando los históricos lazos de amistad, cooperación y respeto que unen a nuestros pueblos. ¡Firme por Israel y Firme por la Patria!“, escribió el presidente electo en X.