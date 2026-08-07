Abelardo De La Espriella se reunió con el canciller de Israel, Gideon Sa’ar: “Reafirmando los históricos lazos de amistad”

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, quien llegó al país para asistir a su ceremonia de posesión.

El encuentro se desarrolló en la ciudad de Barranquilla, en la oficina del mandatario electo. A través de redes sociales, De La Espriella destacó que sostuvieron una conversación “franca y cordial” en la que reafirmaron los “históricos lazos de amistad” entre los dos países.

“Un gusto reencontrarme con mi gran amigo Gideon Sa’ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Sostuvimos una conversación franca y cordial entre amigos y aliados, reafirmando los históricos lazos de amistad, cooperación y respeto que unen a nuestros pueblos. ¡Firme por Israel y Firme por la Patria!“, escribió el presidente electo en X.

Por su parte, el canciller israelí elogió al presidente De La Espriella, a quien calificó de “líder inspirador”, y aseguró que empieza una nueva etapa en las relaciones entre las dos naciones.

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“Abelardo De La Espriella, quien jura hoy como Presidente de Colombia, es un líder decidido e inspirador. Su elección es una gran noticia para su país, pero también para la relación entre Israel y Colombia. De La Espriella es un gran amigo del pueblo judío y del Estado de Israel. Tuve el privilegio de reunirme con él en su oficina en Barranquilla, un día antes de este momento trascendental en su vida”, dijo.

Sobre la reunión, el ministro israelí afirmó que hablaron sobre el restablecimiento inmediato de las relaciones diplomáticas. “Fue un encuentro muy importante para el futuro de la cooperación entre ambos países. Hoy comienza la era dorada en las relaciones entre Colombia e Israel”, sostuvo.

Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, también se pronunció sobre la posesión de De La Espriella.

¡Mis más cálidas felicitaciones al amigo de Israel, el nuevo presidente de Colombia, @ABDELAESPRIELLA! Señor Presidente: usted prometió construir una “megacárcel” para los terroristas. Lo invito a visitar las cárceles en Israel para ver de cerca la transformación que he liderado y aprender cómo quitarles, de una vez por todas, las ganas de hacer terrorismo. ¡Todo Israel ora por su éxito!“, sotuvo.

“Paso histórico”

Además, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, indicó que este viernes, 6 de julio, se dio un paso histórico en la relación entre Colombia e Israel.

“Por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella, nos reunimos con el canciller Gideon Sa’ar y la delegación de Israel para abrir una nueva etapa en la relación entre nuestros países”, dijo Restrepo.

Anunció que viajará con una delegación de ministros el próximo mes de octubre para consolidar “esta alianza estratégica y desde hoy se pone en marcha la Comisión Económica Binacional, con la que traeremos más innovación, tecnología, inversión, emprendimiento y oportunidades para el talento colombiano, especialmente para nuestros jóvenes”.