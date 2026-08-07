Juan Manuel Santos rompe el silencio antes de la posesión de Abelardo De La Espriella, a la que no fue invitado: “Comienza una nueva etapa”

Abelardo De La Espriella asumirá este viernes, 7 de agosto, oficialmente la Presidencia de Colombia, mientras que José Manuel Restrepo prestará juramento como vicepresidente, dando inicio a un nuevo periodo de cuatro años de gobierno para el país.

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Sin embargo, una decisión del presidente electo llamó la atención de su equipo de protocolo: no invitar a los expresidentes Ernesto Samper y Juan Manuel Santos a la ceremonia de posesión. Según fuentes del Gobierno entrante consultadas por SEMANA, De La Espriella aseguró que no actuará con criterios políticos en este tipo de decisiones.

Una de las razones que habría motivado esta decisión es que De La Espriella ha expresado en repetidas ocasiones su desacuerdo con la gestión del expresidente Juan Manuel Santos y con el acuerdo de paz firmado con las Farc.

Abelardo de la Espriella y Juan Manuel Santos. Foto: SEMANA

Aunque el plebiscito convocado para refrendar ese pacto fue rechazado por la mayoría de los votantes, posteriormente el acuerdo comenzó a implementarse por medio del Congreso. Desde entonces, diversas víctimas de las Farc han manifestado que aún esperan avances en materia de reparación, verdad y justicia.

En ese contexto, horas antes del inicio de la ceremonia de posesión presidencial, el expresidente Juan Manuel Santos compartió un mensaje a través de su cuenta oficial en X. En la publicación, afirmó que Colombia inicia una nueva etapa con la llegada del nuevo Gobierno y destacó la fortaleza de la democracia y de las instituciones del país.

Colombia ha demostrado una vez más la fortaleza de su democracia y sus instituciones. Comienza una nueva etapa y la responsabilidad de gobernar para todos. Que los próximos cuatro años sean de unidad, humildad, respeto por la Constitución y progreso con equidad. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) August 7, 2026

“Colombia ha demostrado una vez más la fortaleza de su democracia y sus instituciones. Comienza una nueva etapa y la responsabilidad de gobernar para todos”, señaló el exmandatario a través de redes sociales.

Finalmente, el exmandatario expresó su deseo de que los próximos cuatro años estén marcados por la unidad, el respeto por la Constitución, la humildad y un progreso basado en la equidad.

“Que los próximos cuatro años sean de unidad, humildad, respeto por la Constitución y progreso con equidad”, concluyó el expresidente en su mensaje.