Gustavo Petro madrugó a lanzar una serie de mensajes a pocas horas de la posesión de Abelardo De La Espriella: “No me arrepiento”

El presidente Gustavo Petro madrugó este viernes, 7 de agosto, para publicar una serie de mensajes a pocas horas de que se acabe su Gobierno y tome posesión el presidente electo Abelardo De La Espriella.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

Todo lo hizo por medio de su cuenta de X, una red social en la que siempre se mantuvo activo a lo largo de los cuatro años de su administración.

En su primer trino, el jefe de Estado saliente anunció que sancionó la ley con la que se crea el programa de alimentación obligatorio en las universidades. Posteriormente, le agradeció a Camilo Romero por un video en el que este último le expresó su gratitud por los logros que alcanzó su Ejecutivo.

En otro mensaje, el presidente reaccionó a un audiovisual del director de la Agencia Nacional de Tierras, Harman Felipe, en el que este destacó la reforma agraria y el acompañamiento que le hicieron a los campesinos.

Acto seguido, el mandatario de los colombianos escribió: “Primer vagón eléctrico para tren hecho en Colombia”, refiriéndose a la ruta que pasa por la vía Zipaquirá.

En un siguiente trino, Petro se refirió a la resolución que dejó el Ministerio de Ambiente, con la que se adopta la delimitación progresiva del Complejo de Páramos Jurisdicciones–Santurbán–Berlín. “Dejamos protegida, por decreto, el agua de Santurbán para Santander”, dijo.

En su cuenta de X, además, también compartió un video en el que habla con su hija Antonella, quien le hace algunas preguntas sobre lo que ha sentido a lo largo de estos cuatro años en la Casa de Nariño. “Mensaje a la juventud: lean libros y sean libres”, escribió.

El presidente también publicó una fotografía de un cartel en el que sale su cara y que dice: “No me arrepiento de este amor”.

Unos minutos después, escribió un mensaje en el que informó que 16 miembros de la Coordinadora guerrillera se entregaron y se logró la recuperación de dos menores de edad. “Quizás este es el hecho militar más grande de agosto. Sin disparar”, comentó.

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“Son todos afros y expresan una realidad: si las regiones se excluyen socialmente, son víctimas de la violencia y el narcotráfico”, agregó.

Posteriormente, sumó otro trino en el que destacó que su Gobierno entregó terminado el Teatro César Contó en Quibdó, en el departamento de Chocó. Estos diseños, según dijo, fueron abandonados hace algunos años.

“Una revolución cultural que dejó un millón de estudiantes aprendiendo artes en los colegios de todo el país. Gracias, Ministerio de Cultura”, expresó.

El jefe de Estado saliente también aprovechó para referirse a lo que ocurrió en Buenos Aires, Argentina, y cuestionó que, según denunciaron, la Policía agredió a algunas personas mayores que se manifestaban.

En otro mensaje, aseguró que durante su Gobierno la industria naval creció en un 500 % y las exportaciones de vehículos eléctricos en Colombia un 200 %. “Eso es industrializarse”, señaló.

Estos son solo algunos de los mensajes que ha lanzado el jefe de Estado a pocas horas de salir de la Casa de Nariño e iniciar un nuevo capítulo como líder de la oposición.