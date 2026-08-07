“Promesas sin cumplir”: Esteban Santos dio el adiós definitivo al Gobierno Petro con crudo comentario y envió mensaje a Abelardo De La Espriella

Faltan pocas horas para que en la ciudad de Cali se lleve a cabo la posesión de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia. Con este acto finalizará el Gobierno de Gustavo Petro e iniciará el mandato del reconocido abogado junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

Desde que Abelardo De La Espriella se convirtió en el presidente electo de la nación, se han dado varias reacciones, tanto a favor como en contra de la Patria Milagro, que es como el abogado llama a su Gobierno entrante.

Uno de los datos que más llamó la atención de cientos de personas en el escenario político del país fue la decisión del nuevo mandatario de excluir de la lista de invitados a la posesión presidencial al expresidente Juan Manuel Santos.

El presidente Abelardo De La Espriella aplicará la extinción de dominio exprés para perseguir los bienes de los corruptos. Foto: Colprensa-Catalina Olaya

Este 7 de agosto, día en que De La Espriella asume la Presidencia, Esteban Santos, hijo del expresidente, decidió hablar de esta transición de mandatos, hacer un señalamiento contundente sobre el Gobierno saliente y enviar un mensaje claro a Abelardo De La Espriella.

A través de su cuenta oficial de X, Esteban arremetió en contra del Gobierno Petro y fue claro al señalar que fue un mandato que dejó a Colombia dividida: “Hoy termina un gobierno que dejó un país más dividido y promesas sin cumplir. Colombia decidió otro rumbo”, escribió.

Por otro lado, en el mismo mensaje, Santos envió un mensaje de esperanza al nuevo presidente, pese a las diferencias que existen.

En su mensaje, le recordó al mandatario entrante que asumir la Presidencia implica una serie de compromisos para que el país vaya por buen camino: “Éxitos @abdelaespriella. Gobernar exige tender puentes, respetar las instituciones y representar a todos. No más revanchismos, odio ni polarización”, concluyó.

🔴 Posesión de Abelardo De La Espriella EN VIVO: oposición inaugura “desobediencia civil” en Barranquilla

Este mensaje se da días posteriores a que el mismo Esteban reaccionara a la decisión de que su padre no fuera invitado a la posesión. En su momento, fue claro y manifestó su inconformismo: “Ya que estos días se ha hablado tanto de símbolos: un presidente representa a todos los colombianos, incluso a quienes piensan distinto. Excluir a expresidentes de una ceremonia de Estado es un gesto de pequeñez. Colombia necesita más unidad y menos polarización”, escribió en la misma red social.