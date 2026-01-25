Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, se pronunció este domingo, 25 de enero, sobre la campaña presidencial y mencionó a los dos punteros de las encuestas: el senador Iván Cepeda y el abogado Abelardo de la Espriella.

A través de X, Santos afirmó que no apoya a ninguno de los dos y aseguró que a Colombia “le irá mal” con cualquiera de ellos. De igual manera, manifestó que tener esta postura no es ser “tibio”.

“Ni Cepeda ni Abelardo. Y no: no somos tibios los millones de colombianos que creemos que a Colombia le irá mal con cualquiera de los dos. Todo lo contrario, somos conscientes de lo que representan los extremos y no vamos a caer en ese juego, así nos ataquen de lado y lado”, dijo.

Y agregó: “Y ahora los dejo con la horda de bodegas que se vendrán con toda a atacarme: unos me dirán paraco fascista y otros comunista de la ‘far’”.