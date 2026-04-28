Petro denunció que IPS le ofreció a Daniel Quintero coimas y Jennifer Pedraza le cayó: “Cuando está a nada de la cárcel”

El presidente Gustavo Petro denunció que una IPS del sector de salud mental, supuestamente le ofreció a Daniel Quintero, nuevo superintendente nacional de Salud, coimas para acelerar procesos de salud.

Daniel Quintero dio sus primeras declaraciones como director de Supersalud: “Vamos a meter auditoría en cada EPS”

En la denuncia hecha en medio de la alocución presidencial llevada a cabo este lunes 27 de abril, el presidente Petro compartió el supuesto mensaje que le hicieron llegar a Quintero.

Tras lo anterior, la congresista Jennifer Pedraza dijo que la alocución presidencial fue para “lavarle la cara a Daniel Quintero”.

Y concluyó Pedraza en su mensaje en X: “Ahora nos van a echar el cuento de que Quintero es anticorrupción, cuando está a nada de la cárcel. Y si lo condenan, van a salir a decir que es perseguido político".