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Petro denunció que IPS le ofreció a Daniel Quintero coimas y Jennifer Pedraza le cayó: “Cuando está a nada de la cárcel”

El jefe de Estado hizo la denuncia esta noche de lunes 27 de abril, durante la alocución presidencial.

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Redacción Confidenciales
28 de abril de 2026 a las 8:59 a. m.
Jennifer Pedraza y Gustavo Petro.
Jennifer Pedraza y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

El presidente Gustavo Petro denunció que una IPS del sector de salud mental, supuestamente le ofreció a Daniel Quintero, nuevo superintendente nacional de Salud, coimas para acelerar procesos de salud.

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En la denuncia hecha en medio de la alocución presidencial llevada a cabo este lunes 27 de abril, el presidente Petro compartió el supuesto mensaje que le hicieron llegar a Quintero.

Tras lo anterior, la congresista Jennifer Pedraza dijo que la alocución presidencial fue para “lavarle la cara a Daniel Quintero”.

Y concluyó Pedraza en su mensaje en X: “Ahora nos van a echar el cuento de que Quintero es anticorrupción, cuando está a nada de la cárcel. Y si lo condenan, van a salir a decir que es perseguido político".