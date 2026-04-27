Juliana Guerrero reaparece tras polémica con Petro y la senadora Jennifer Pedraza se pronuncia: “Esto es nauseabundo”

La polémica alrededor de Juliana Guerrero crece cada vez más en el país. En los últimos días, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, aseguró públicamente que la mujer ejercería presiones dentro del Gobierno nacional y tendría presuntos vínculos con integrantes del ELN, declaraciones que desataron un fuerte debate político.

Angie Rodríguez aseguró que Juliana Guerrero ejerce presión en el Gobierno Petro diciendo que tiene “vínculos con el ELN”

Según reveló Rodríguez en entrevista con SEMANA, Guerrero tendría cercanía con figuras clave de la Casa de Nariño y buscaría influir en nombramientos y decisiones internas del Ejecutivo.

A esto se sumaron versiones sobre el poder que tendría en algunos sectores del Gobierno, pese a no ocupar un cargo ampliamente visible ante la opinión pública.

La controversia aumentó luego de que distintos medios también pusieran la lupa sobre el esquema de seguridad de Guerrero y sobre su relación con el presidente Gustavo Petro.

Incluso, Infobae reveló detalles de supuestos chats en los que el mandatario le habría dedicado canciones y libros, situación que intensificó las preguntas sobre el papel que desempeñaría dentro del círculo más cercano del jefe de Estado.

En medio de todo ese panorama político y mediático, Juliana Guerrero reapareció públicamente este 27 de abril durante la posesión del nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar, ceremonia en la que fue presentada oficialmente como delegada del presidente Gustavo Petro.

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En el video del acto protocolario, ampliamente difundido en redes sociales, se escucha el momento en que realizan la verificación del quórum y mencionan su nombre.

“Doctora Juliana Andrea Guerrero Jiménez, designada por el Presidente de la República”, dice una funcionaria presente en la ceremonia. Segundos después, Guerrero responde: “Presente”.

El evento se realizó en el departamento del Cesar y llamó la atención debido a que ocurrió en medio de los cuestionamientos que actualmente rodean a la mujer y a la supuesta influencia que tendría dentro del Gobierno nacional.

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Reacción de Jennifer Pedraza tras aparición de Juliana Guerrero

La reaparición de Guerrero provocó múltiples reacciones en redes sociales y sectores políticos. Una de las más fuertes fue la senadora Jennifer Pedraza, quien no dudó en dar su opinión al respecto por medio de su cuenta de X:

“Esto es nauseabundo; ahí está la corrupta de Juliana Guerrero, con títulos comprados, en la posesión del rector de la Universidad Popular del César que ayudó a elegir para entregarle esa U. pública al Ape Cuello y Didier Lobo. @petrogustavo. Un insulto a toda la juventud que sí estudia y lucha para salir adelante”, trinó.

Hasta ahora, ni la Presidencia de la República ni el presidente Gustavo Petro se han pronunciado directamente sobre esta nueva aparición pública de Guerrero.