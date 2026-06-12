Iván Cepeda cuestiona la “ropa fina” y los “vehículos suntuosos” de Abelardo de la Espriella

El candidato del petrismo, Iván Cepeda, no para de atacar al también aspirante presidencial Abelardo de la Espriella.

El más reciente ataque de Cepeda a De la Espriella se dio en medio del acto de adhesión del Partido Mais a su campaña. Allí, el candidato del Pacto Histórico se refirió a la “ropa fina” y los “vehículos suntuosos” de su rival en las elecciones.

“Le da vergüenza haber nacido en un hogar popular y quiere a toda costa presentarse como un hombre exitoso que usa ropa fina, que le gustan los vehículos suntuosos, que vive entre Miami e Italia”, dijo Cepeda sobre De la Espriella.

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Continuando con los ataques de Cepeda a su rival en las elecciones del 21 de junio, aseguró que este prometió “eliminarnos”.

“Y no simplemente como una figura metafórica. Eliminarnos físicamente. Lo que él ha hecho es una amenaza de acabar con la oposición mediante métodos autoritarios y violentos”, afirmó Cepeda.

Y agregó Cepeda en medio del evento: “Hoy no es momento de resignaciones, hoy no es un momento de indiferencias, no es un momento de pensar en lo que nos puede eventualmente diferenciar, dividir, sino de aquello que está por encima, nuestro proyecto histórico que ha dado un paso fundamental en estos cuatro años como proyecto progresista”.

Vale recordar que, durante las últimas horas, el candidato Cepeda pidió a la Fiscalía y a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue a De la Espriella.

“Le pido a la Fiscalía General de la Nación que reactive las indagaciones e investigaciones para determinar qué grado de involucramiento tuvo De la Espriella con las organizaciones paramilitares y si es responsable de tres delitos: concierto para delinquir, financiación de grupos paramilitares y enriquecimiento ilícito”, dijo Cepeda, quien, a su vez, aseguró que presentará las supuestas pruebas ante las autoridades competentes.

Tras lo dicho por Cepeda, desde el Centro Democrático le respondieron este jueves 11 de junio al candidato del petrismo a través de X. Desde esa colectividad le dijeron, entre varias cosas, que es un “mal perdedor”.

“Cepeda, ya sintiéndose vencido, vuelve a lo que sabe hacer: peregrinar por cárceles buscando testigos y armando montajes. Lo hizo durante años contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La justicia hizo evidente la persecución política y, en segunda instancia, demostró la inocencia del expresidente. Ahora va por Abelardo de la Espriella con el mismo libreto. ¡Mal perdedor!“, fue el mensaje en X desde el Centro Democrático.

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En medio de su denuncia, Cepeda pidió a la Corte Penal Internacional que investigue a De la Espriella, considerando que el candidato habría cometido “crímenes del Estatuto de Roma que rige la CPI”.

“Hago un llamado a las organizaciones de víctimas a que activen todos sus mecanismos para que a partir de este momento el señor De la Espriella comparezca ante la justicia y sus eventuales acciones criminales sean objeto de la más severa sanción y del más detallado y meticuloso esclarecimiento”, agregó Cepeda.