Abelardo de la Espriella podrá volver a utilizar la camiseta de la Selección Colombia: juez tomó nueva decisión

Tras la polémica que se ha generado con Abelardo de la Espriella por el uso de la camiseta de la Selección Colombia, una jueza echó para atrás la decisión y el candidato podrá volver a utilizar esta prenda.

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La determinación se tomó después de que se resolviera la medida provisional que solicitó un ciudadano frente a la decisión que se tomó de no permitir que el reconocido jurista usara esta prenda.

Entre otras cosas, el Juzgado 62 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá recordó que no se trata de una sentencia de tutela porque la medida provisional dentro de una acción de tutela no tiene la naturaleza de ser una decisión definitiva.

La jueza aseguró que, tras analizar el caso, considera que la decisión adoptada el 3 de junio de 2026 incurre en varios “defectos” debido a múltiples razones. Una de estas es que se impone una medida provisional para salvaguardar los derechos y las garantías fundamentales constitucionales, pero no se sindica cuál es la razón o motivo para considerar que se están vulnerando los derechos de autor con el uso de la prenda.

Abelardo de la Espriella quiere ser presidente. Foto: AP

“Tampoco se menciona cuáles son las normas que establecen que la camiseta puede tener esa connotación política si está o no prohibido su uso por parte de un grupo de ciudadanos”, señaló.

Asimismo, la togada precisó que la medida adoptada es “ambigua y anfibológica”, debido a que no determina con precisión las personas sobre las cuales recae la prohibición de portar la camiseta.

“La falta de claridad respecto de los destinatarios y del alcance de la prohibición genera un escenario de incertidumbre jurídica, que impide a los ciudadanos conocer con precisión las conductas permitidas o restringidas, afectando directamente su derecho al debido proceso”, apuntó.

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Asimismo, aseguró que la determinación tiene falacias contradictorias porque uno de los apartes reconoce que la camiseta tiene usos en escenarios deportivos o contiendas deportivas, pero también señala que se ha utilizado como símbolo y distintivo de una campaña presidencial, lo que le da un alcance de símbolo patrio que no tiene de acuerdo a la ley.

Otro de los argumentos que expuso la jueza es que la decisión precisa que no se pueden utilizar colores o emblemas de la Selección Colombia como símbolo identificador de un partido político, pero no se indica el motivo por el que se considera que se está dando este uso por parte de De la Espriella u otros ciudadanos.

Abelardo de la Espriella durante un evento. Foto: CAMPAÑA ABELARDO DE LA ESPRIELLA

“La medida es desproporcional porque so pretexto de garantizar derechos de (un ciudadano) se vulneran derechos de otros ciudadanos sin que se analice aspectos de si el uso de la camiseta de la Selección Colombia en verdad vulnera derechos alegados por el accionante en dicha acción constitucional”, manifestó.

Por lo anterior, la togada revocó la medida provisional impuesta y el candidato Abelardo de la Espriella podrá seguir usando esta prenda de la tricolor sin ningún problema.