Enfática respuesta de la defensa de Abelardo de la Espriella al juez que le prohibió utilizar camiseta de la Selección Colombia

En medio de la polémica decisión de un juez que le restringió de manera provisional a Abelardo de la Espriella utilizar la camiseta de la Selección Colombia para participar en actos políticos, el apoderado del candidato a la Presidencia le envió una fuerte respuesta al despacho.

En la respuesta conocida en su totalidad por SEMANA, el abogado Germán Calderón España le manifestó a la jueza 120 penal municipal con función de conocimiento de Bogotá que, de avalar las pretensiones de la acción judicial, se estaría enviando un pésimo mensaje a la ciudadanía.

“Usaré la camiseta de la Selección Colombia cuando se me dé la gana porque soy libre”: José Manuel Restrepo

En este sentido se señaló que se vulnerarían varios principios constitucionales y legales, principalmente el libre desarrollo de la personalidad.

El apoderado del candidato a la Presidencia, que ganó la primera vuelta el pasado 31 de mayo, señaló que la medida cautelar de por sí es desproporcionada.

La afectación a las libertades para usar una prenda como la camiseta de la Selección Colombia a pocos días del inicio del Mundial representa un agravante considerable.

“Una limitación judicialmente ordenada al porte y uso de la camiseta de la Selección Colombia, por un periodo de tiempo que incluirá el Mundial de la Fifa en el que jugará nuestra querida Selección, previa la solicitud de un ciudadano autodenominado de ‘izquierdas’, resultaría una limitación totalitaria, desmedida y liberticia sobre las prerrogativas civiles que todas las personas disfrutan en Colombia”, enfatiza.

“Ninguna autoridad judicial, administrativa debería gozar del poder de impedir el uso y porte de la camiseta de la selección en espacios públicos y privados, tampoco siendo conveniente contrastar que existen ciudadanos con la predisposición por solicitar la abierta censura y limitación del derecho a la igualdad de los compatriotas”, añade.

Candidatos del Pacto Histórico con la camiseta

En otro de los apartes de la respuesta al juzgado, se pusieron de presente varias fotografías de dirigentes políticos del Pacto Histórico que, obviamente, apoyan la candidatura de Iván Cepeda, que han utilizado la camiseta de la selección Colombia para hacer proselitismo en esta etapa electoral.

En las elecciones presidenciales de 2022, para la muestra, el candidato Gustavo Petro apareció en un acto político en la localidad de Engativá, en Bogotá, con la camiseta amarilla de la Selección Colombia. Este acto fue promovido como acto de campaña en sus redes sociales.

Igualmente, la senadora del Pacto Histórico y actual jefe de debate del candidato Iván Cepeda ha aparecido en varias piezas publicitarias de campaña con la camiseta de la selección. En este sentido, se indica que el uso de esta prenda debe seguir siendo de libre uso para cada ciudadano.

Cuestionando así que se les restrinja a un grupo de ciudadanos, como lo son Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, utilizarla en diferentes actos públicos.

“La utilización de la camiseta de la Selección Colombia en espacios públicos y privados, que no lo prohíben, es algo que debe versar únicamente sobre la conciencia individual de mi prohijado, por cuanto Colombia es una República con un régimen constitucional que, todavía, garantiza las libertades de utilizar las prendas que uno desee, siempre y cuando las mismas no resulten en obscenidades públicas o no estén objetivamente limitadas por motivos de seguridad, conveniencia o salubridad”, indica el abogado.

“También hay que reiterar que la camiseta de la Selección, contrario a lo alegado por el accionante y lo considerado por el Despacho, no es un símbolo patrio amparado o prohibido en las campañas políticas. Más adelante se desarrollará con rigor extremo este punto”, enfatiza.