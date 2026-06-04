“Usaré la camiseta de la Selección Colombia cuando se me dé la gana porque soy libre”: José Manuel Restrepo

A partir de todo el debate que se ha generado por el uso de la camiseta de la Selección Colombia, el candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella, dijo que continuará utilizando esta prenda.

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“En el marco de mi derecho al libre desarrollo de mi personalidad, yo usaré la camiseta de la Selección Colombia cuando se me dé la gana. Eso significa que la usaré hoy, mañana o el día que sea necesario porque soy libre y tengo la libertad suficiente para decidir cuándo quiero usarla y cuándo no”, aseguró Restrepo.

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