El candidato presidencial Abelardo de la Espriella no podrá utilizar, por ahora, la camiseta de la Selección Colombia para actos proselitistas.

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Así lo determinó el juzgado 120 penal municipal de conocimiento de Bogotá al emitir una medida cautelar en medio del estudio de una acción de tutela.

“(...) para restablecer los derechos fundamentales posiblemente cercenados y resguardar el equilibrio de esos derechos fundamentales aquí confrontados y que le asisten al actor, como son de proteger el derecho a la igualdad, a la no discriminación, al derecho de elegir y ser elegido, se concede la medida cautelar”, indica la decisión emitida este jueves.

“Se orden al ciudadano y candidato presidencial, señor Abelardo Gabriel de la Espriella y al Partido Político Defensores de la Patria, para que de manera inmediata se abstenga de utilizar o exhibir en su campaña electoral y publicitaria para la segunda vuelta de elección presidencial, en las redes sociales, medios de comunicación y difusión y demás medios de información y tecnologías de comunicación de su candidatura presidencial, la camiseta oficial de la Selección COlombiana de Fútbol”, indica el fallo.

Esto hasta que se profiera una decisión de fondo respondiendo las pretensiones de la tutela.

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“Se le advierte al señor Abelardo Gabriel de la Espriella y los miembros de su partido Defensores de la Patria, que esta orden judicial es de inmediato cumplimiento y su desacato conlleva las sanciones legales pertinentes”, añade.

El accionante pidió la protección de los derechos a la igualdad, no discriminación, al derecho de elegir y ser elegido.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella celebró con la camiseta de la Selección Colombia los resultados de la primera vuelta presidencial. Foto: AP Photo/Fernando Vergara

El juzgado vinculó a esta discusión al Consejo Nacional Electoral (CNE), el Partido Defensores de la Patria, y la Federación Colombiana de Fútbol para que se pronuncien en los próximos días.

Este es el fallo completo