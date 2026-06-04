“Exijo al presidente Gustavo Petro y a su obediente candidato Iván Cepeda que reconozcan los resultados”, Abelardo De La Espriella

Abelardo de la Espriella se pronunció sobre el resultado del escrutinio presidencial. “El Pueblo, la campaña, todos los participantes, -excepto el candidato de Petro-, las misiones de observación, la comunidad internacional, lo teníamos claro y aceptamos el resultado electoral de primera vuelta desde el domingo pasado".

De la Espriella aseguró que “finaliza, sin irregularidades ni señales de fraude, el cien por ciento del escrutinio de las elecciones del 31 de mayo. Exijo al presidente Gustavo Petro y a su obediente candidato Iván Cepeda que reconozcan los resultados y respeten la voluntad del pueblo colombiano.No más intentos de robarse la democracia. La institucionalidad está firme para frenar a los aprendices de tiranos. La Registraduría y los jueces de la República han cumplido su deber.Solo restan por hacerlo Petro y su marioneta".

La Registraduría aseguró que “los datos del preconteo divulgados por la Registraduría Nacional registran un nivel de coincidencia del 99,94 % frente al escrutinio adelantado por los jueces de la República. A la fecha, restan por escrutar solo 33 mesas de las más de 122.000 instaladas para estos comicios, debido a condiciones climáticas que han impedido el traslado del material electoral a algunas cabeceras municipales”.

La entidad agregó que, de igual manera, “la entidad destaca que el preconteo divulgado el pasado domingo tuvo un acierto del 99,94 % respecto del escrutinio antes mencionado, lo que evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso”. También, la entidad invitará a las organizaciones políticas a participar en los procesos de auditoría y revisión de cada uno de los componentes de las elecciones del próximo 21 de junio.

La narrativa del fraude

El presidente Petro había aceitado por meses lo que iba a decir este domingo 31 de mayo si los resultados de la primera vuelta no le favorecían al Pacto Histórico, como sucedió. Y finalmente, con Abelardo de la Espriella pasando la barrera de los 10 millones de votos (con el 43,74 %) frente a 9.688.348 votos de Iván Cepeda (con el 40,90 %), este escenario, para el cual llevaba tantos trinos advirtiendo de un fraude, se concretó.

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son de norma pública. Como presidente, no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, escribió el primer mandatario.

El libreto de desconocer los resultados se confirmó y fue inmediatamente retomado por Iván Cepeda. El candidato no salió victorioso a hablar con su gente al cierre de los resultados. Todo lo contrario. “Hay dos situaciones que son en este momento bastante confusas. El presidente de la República acaba de pronunciarse de manera clara sobre una de esas situaciones. Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral.Ese no es cualquier desfase. Estamos hablando de 885.000 personas o cédulas. Queremos, porque somos gente seria, que eso se aclare”,aseguró.

El lunes, el candidato Iván Cepeda acomodó su discurso y se echó para atrás. “No hemos encontrado en este momento del desarrollo de esa labor evidencias sobre hechos que sean de una dimensión o de una profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, dijo.

“Lo tengo que decir porque en esto soy una persona seria y transparente ....Seguiremos revisando la información electoral y esperaremos el resultado de los escrutinios oficiales antes de pronunciarnos de manera definitiva”, agregó.