Gustavo Petro reacciona a la primera vuelta presidencial: “No acepto los resultados del preconteo”

Luego de que se conoció el resultado de la primera vuelta presidencial de este domingo 31 de mayo, en donde ganó el candidato Abelardo de la Espriella con 10.354.499, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció.

Lo hizo por medio de su cuenta personal de X, en donde afirmó de manera directa que no acepta los resultados del preconteo, y se refirió al proceso de escrutinio y al papel de los jueces.

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“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son de norma pública. Como presidente, no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, afirmó el jefe de Estado.

Y recalcó: “Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista, que tiene 800.000 personas adicionales. Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes”.

“Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”, recalcó el mandatario colombiano.

Este domingo 31 de mayo, en la primera vuelta presidencial, el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda quedó en segundo lugar con 9.685.074 y le siguió Paloma Valencia con 1.638.672.

Cabe reseñar que en la apertura de la jornada electoral, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a plantear dudas sobre el software del proceso.

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“Señor registrador, le solicito que se empiece el proceso por el cual el Estado de Colombia, la Registraduría Nacional sea propietaria del software de escrutinios y como ordena la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado del año 2018 sus desarrollos algorítmicos se hagan dentro del Estado, es una orden judicial, que en mi opinión no se ha cumplido”, afirmó el jefe de Estado en una declaración que dio en la Plaza de Bolívar.

Finalmente, la segunda vuelta presidencial se realizará, según el calendario oficial de la Registraduría Nacional, el próximo 21 de junio.