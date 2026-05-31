Paloma Valencia reconoce derrota y anuncia su apoyo a Abelardo de la Espriella

La candidata presidencial Paloma Valencia aceptó su derrota en las elecciones presidenciales y anunció su apoyo al candidato Abelardo de la Espriella, quien fue el ganador de la primera vuelta presidencial y se enfrentará a Iván Cepeda dentro de tres semanas.

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Valencia hizo ese anuncio acompañada de los integrantes de la Gran Consulta por Colombia, de su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo y del director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, además de su esposo, el académico Tomás Rodríguez.

“Anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe, a que estemos firmes al lado de las ideas, de la libertad, del progreso, de la iniciativa privada y, por supuesto, del cuidado de los más pobres”, expresó la excandidata.

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“Siempre se ha dicho que los colombianos no caemos y es cierto. Yo, como Paloma la de siempre, que siempre está en la batalla por Colombia, seguiré en esta batalla para derrotar a Iván Cepeda y a su proyecto destructivo aliado con la criminalidad, con la corrupción y con lo peor para Colombia. Que viva Colombia y que viva Colombia en libertad”, agregó Valencia.

El camino de Juan Daniel Oviedo

Las declaraciones de la excandidata fueron breves. Momentos después su fórmula vicepresidencial, Oviedo manifestó su solidaridad con su coequipera durante los últimos meses y lamentó que las 5,8 millones de personas que les acompañaron en la Gran Consulta por Colombia no se hayan mantenido dentro de ese proyecto político para la elección presidencial.

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“Lo que esperábamos era que Colombia entendiera que esta suma entre distintos es una forma de reconocernos como sociedad. Mi solidaridad con ella, que ella contaba con el respaldo de la votación alrededor de una Gran Consulta por Colombia de 4,8 millones de colombianos que apostaron el 8 de marzo a esta suma entre distintos que desaparecieron por el fenómeno del voto útil, de una campaña sucia, machista y homofóbica”, reclamó Oviedo.

Sin embargo, por lo pronto, el excandidato vicepresidencial afirmó que analizará su postura para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales e informó que anunciará su decisión el próximo miércoles 3 de junio.

De la Espriella se impuso en los comicios con el 43,7% de los votos. En contraste, Cepeda alcanzó el 40,9% de la votación que depositaron los colombianos en las urnas este domingo 31 de mayo. La fórmula de Valencia y Oviedo alcanzó solo 1,6 millones de votos que representaron el 6,92% de los votos, dándole el tercer lugar.