Enrique Gómez calificó de “suicidio político” la campaña de Paloma Valencia: “Desdibujada en lo ideológico”

En conversación con SEMANA, Enrique Gómez, senador electo por Salvación Nacional y uno de los líderes de la campaña de Abelardo de la Espriella, opinó sobre la derrota de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático.

En principio, el senador electo aseguró que no se trata de superar a Álvaro Uribe en la elección, sino de “la continuidad y la renovación de las ideas y principios del acuerdo sobre lo fundamental” de Álvaro Gómez Hurtado.

Frente a la derrota de Valencia, aseguró que se debe a “un proceso de suicidio político progresivo y enfocado a un conjunto de decisiones que desnaturalizaron la esencia de esa doctrina, que ha tenido muchos beneficios en pro del país”.

“Por amistarse con liderazgos políticos de Bogotá terminó en nada. Terminó desdibujada en lo ideológico, desdibujada en lo político, agresiva en lo táctico, sin un mensaje claro, distinto de reclamar compromisos políticos”, manifestó.

Así reaccionó Abelardo de la Espriella tras los resultados electorales: “Hoy más que nunca estoy firme por la patria”

Y resaltó que De la Espriella ganó sin a acuerdos con la clase política o grupos económicos.

“Ganó sin acuerdos con la clase política, sin acuerdos con grupos económicos. Sin acuerdos con quienes tienen una visión hermética de la política del país. Ganó oyendo y entendiendo las necesidades y angustias del pueblo colombiano”, sostuvo en conversación con este medio.

También agregó que el triunfo de Abelardo de la Espriella es “el sentir del grueso de la población en torno al rol del Estado, en torno a la interacción con la criminalidad, que es anteponer las necesidades de los ciudadanos de bien a los intereses de los criminales”.

Finalmente, Gómez, quien ganó en las elecciones legislativas una curul en el Senado de la República, invitó al resto de los colombianos a unirse a la campaña, que en primera vuelta triunfó y logró más de 10.500.000 votos, contra cerca de 9.600.000 de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.