Así reaccionó Abelardo de la Espriella tras los resultados electorales: “Hoy más que nunca estoy firme por la patria”

El candidato presidencial del movimiento Defensores por la Patria, Abelardo de la Espriella, reaccionó a los resultados divulgados por la Registraduría Nacional, en los que se confirmo su paso a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales contra el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Elecciones 2026: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la Presidencia de Colombia el 21 de junio

“Compatriotas, defensores de la patria, más de 10 millones de colombianos confiaron en el tigre, se unieron a la manada. Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre”, señaló en un video.

“Por lo pronto, vamos a celebrar esta victoria de los nunca, de los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, de los que nunca hemos hecho política contra los de siempre, contra los que siempre han hecho politiquería, han vivido de la teta del Estado y hacen parte del establecimiento y el mismo régimen de Gustavo Petro”, sentenció De la Espriella en su video.

El ganador de esta primera vuelta invitó a sus seguidores a celebrar el triunfo esta noche en el Cubo, en el Malecón del Río, en Barranquilla, desde donde se dirigirá al país para contarles lo que viene de cara a la segundo vuelta.

De la Espriella aseguró que este segundo acto “va a cambiar para siempre la historia de Colombia” y agradeció por el respaldo: “Gracias a Dios, gracias al fervor del pueblo colombiano y nosotros hoy más que nunca estamos ¡Firme por la patria!“.

Con tendencia irreversible y con la gran mayoría de las mesas contadas, el ganador de la jornada electoral es Abelardo de la Espriella, y su rival el 21 de junio de 2026 será Iván Cepeda Castro.

De acuerdo con e boletín número 29 de la Registraduría Nacional, los resultados del preconteo de votos se encuentra de la siguiente manera: