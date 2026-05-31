Elecciones 2026: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la Presidencia de Colombia el 21 de junio

Colombia eligió en las urnas este 31 de mayo de 2026. El abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda Castro se impusieron en las votaciones y entre alguno de ellos está el nuevo presidente de los colombianos.

Con tendencia irreversible, con la gran mayoría de las mesas contadas, el ganador de la jornada electoral es Abelardo de la Espriella y su rival, el 21 de junio de 2026, será Iván Cepeda Castro. Ese día, únicamente ellos dos quedarán en contienda.

La transmisión especial de SEMANA con los resultados de las elecciones presidenciales 2026:

La contienda definitiva tendrá lugar el domingo 21 de junio de 2026 y en esta únicamente podrán aspirar los dos candidatos con mayor votación. Ya no saldrán en el tarjetón los derrotados: la senadora Paloma Valencia, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, el exembajador Roy Barreras y el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, entre otros aspirantes.

🔴 Elecciones Colombia 2026 EN VIVO

Así reaccionó el procurador Gregorio Eljach luego de que el presidente Petro revelara su voto en las elecciones presidenciales

De cara a la contienda definitiva, la pregunta recae en determinar a dónde llegarán los votos de los derrotados. Si bien es cierto que Paloma Valencia anunció en contienda que si perdía en primera vuelta apoyaría a quien fuera contra Cepeda, fue tal el nivel de ataques mutuos con la campaña de Abelardo de la Espriella, que es incierto qué tanto sus votantes apoyarán a ojo cerrado al abogado el 21 de junio. Estarán quienes lo hagan por convicción, por afinidad política o porque no quieren la continuidad del gobierno del presidente Gustavo Petro, en la persona de Iván Cepeda, así como no se descarta que, eliminada de los comicios la senadora, muchos de sus sufragantes estén indecisos de cara a la segunda vuelta. Lo propio sucede con los demás derrotados, que pueden aportar votos, en menor medida, a Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella.

La campaña estuvo marcada por una amplia polarización entre todos los aspirantes, la cual apunta a aumentar ahora que es asunto de dos, totalmente opuestos entre sí en sus argumentos. Sin que tuviera lugar ni un solo debate entre todos los candidatos, antes de la jornada de este 31 de mayo, en adelante acelerarán las campañas con el fin de ganar y ocupar la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto de 2026 y durante los próximos cuatro años.

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella es un colombo italiano nacido el 31 de julio de 1978, en Bogotá. “Nací en Bogotá, pero a la semana me llevaron a la Costa, me crie en Montería, soy costeño”, aseveró.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: JUAN carlos SIERRA-SEMANA

Es abogado graduado de la Universidad Sergio Arboleda. Ha hecho dos especializaciones: en Ciencias Penales y Criminológicas, en la Universidad Externado de Colombia, y en Derecho Administrativo, en la Universidad del Rosario. Cuenta con una maestría en Derecho, otorgada por la Universidad Antonio de Nebrija, de España.

Previo a su aspiración presidencial, el país lo conoció por cuenta de su rol como abogado en múltiples casos de connotación nacional, muchos de estos mediáticos que él asumió. En 2002 fundó la firma De la Espriella Lawyers, con sedes en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Miami, en la cual convergen abogados especialistas en derecho penal al frente de los procesos judiciales más sonados en Colombia e, incluso, Estados Unidos.

El abogado y candidato presidencial es amante del arte, la música, el periodismo y la dolce vita, expresión italiana que significa literalmente ‘la dulce vida’ o ‘la buena vida’. Su fórmula vicepresidencial es José Manuel Restrepo Abondano, exministro de Hacienda y de Comercio.

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del abogado Abelardo de la Espriella Foto: Raúl Palacios/El País

Entre las propuestas del abogado están:

Destruir las 330.000 hectáreas de coca y valerse de todas las herramientas que permite la ley y la tecnología con la fumigación aérea, la erradicación manual, la persecución a los capitales de los narcos, la extinción de dominio exprés, la sustitución y la extradición.

Recuperar el control territorial.

Reafirmar el monopolio estatal de la fuerza.

Desmontar milicias y poderes coercitivos paralelos.

Reconstruir a la Fuerza Pública, fortalecerla y respaldarla en sus acciones.

Destruir economías ilegales.

Recuperar el sistema carcelario.

Fortalecer inteligencia, justicia y judicialización.

Consolidar un denominado Bloque de Búsqueda contra la Extorsión, así como construir una Primera Línea de Seguridad con veteranos y reservistas.

En temas de salud, uno de los asuntos más sensibles para los colombianos, plantea:

Plan de choque de $ 10 billones, revisar los ajustes que se le hicieron a la UPC que permitieron el desvío de recursos de dicha asignación a otros propósitos.

Revisión trimestral a la ejecución de la UPC por parte de las EPS.

Restablecer flujo de recursos.

Poner al paciente en el centro.

Recuperar el acceso oportuno a medicamentos y tratamientos.

Proteger pacientes crónicos y poblaciones vulnerables.

Fortalecer la medicina en atención primaria, promoción y prevención.

Inyectar tecnología a la gestión del sistema de salud, definir tiempos de atención para citas especializadas en EPS en beneficio de un mejor servicio y hacer seguimientos.

Fortalecer la red hospitalaria.

Dignificar al personal de la salud, hacer una transición responsable que preserve lo que funciona y corrija lo que colapsó, retomar la política de presupuestos máximos y control de precios en tecnologías, medicamentos y dispositivos.

Hacer más eficientes a las EPS desde lo administrativo con topes máximos a costos de administración.

Hacer arbitraje de recursos mal administrados por Adres.

Revisar los contratos asignados o contratos no ejecutados en infraestructura en salud en los lugares donde hay riesgo de corrupción o ineficiencia en la inversión pública, e implementar el Bloque Anticorrupción en los casos que sean necesarios.

Está casado con Ana Lucía Pineda Aruachán, aspirante a primera dama; una empresaria de 38 años nacida en Montería, hija de Regina Aruachán y Gabriel Antonio Pineda y hermana de María Victoria, Lilian y José Gabriel. Son padres de Lucía, Salvador, Filippo y Francesca. Ambos se formaron en el mundo empresarial. Él, con la referida firma, y ella con un emprendimiento llamado Amore Gelatería.

Ana Lucía Pineda y Abelardo de la Espriella.

Ana Lucía, profesional en administración de empresas de la Universidad Javeriana, de Bogotá, fue la responsable de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y los procesos de selección de personal en la firma de su esposo y hoy dirige diversas empresas en Estados Unidos en el sector gastronómico, cultural y de entretenimiento. Ejemplo de ello es Místico, uno de los restaurantes más reconocidos y afamados de Miami entre el público latino.

Iván Cepeda

Iván Cepeda nació el 24 de octubre de 1962, en Bogotá. Cuenta con estudios de pregrado en Filosofía (1987, Universidad San Clemente de Ohrid de Sofía, Bulgaria) y maestría en Derecho Internacional Humanitario (2002, Universidad Católica de Lyon, Francia).

Iván Cepeda Castro, candidato presidencial. Foto: colprensa

Ganó el Premio Medalla de la Libertad Roger Baldwin, otorgado por la organización Human Rights First, en 2007. También obtuvo el reconocimiento especial del Premio Franco – Alemán de Derechos Humanos, Antonio Nariño, en 2015.

Ha sido representante a la Cámara, entre 2010 y 2014; senador entre 2014 y 2018 y reelecto para el período 2018-2022. Entre los 2012 y 2016 participó, con el rol de facilitador, en el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc-EP. Entre 2014 y 2018 fue facilitador de los diálogos entre el Gobierno y el ELN. Entre 2015 y 2018, fue facilitador del proceso de sometimiento a la justicia entre el Gobierno y el llamado Clan del Golfo.

En la última década, ha sido copresidente de las comisiones de paz de la Cámara de Representantes y del Senado de la República. Su padre, Manuel Cepeda Vargas, político de izquierda y senador de la Unión Patriótica, fue asesinado en agosto de1994, según sus palabras, “por agentes del Estado en complicidad con paramilitares”.

Su cercanía con estos procesos, sumado a su marcada tendencia a la izquierda, le ha valido múltiples críticas por su supuesta afinidad con los irregulares. Él ha defendido neutralidad y, por ejemplo, pese al fracaso de la denominada paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro, él le daría continuidad.

Está casado con Blanca del Pilar Rueda Jiménez, antropóloga, asesora de despacho en la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que tantas controversias ha suscitado porque ha procedido con los guerrilleros de las Farc con castigos irrisorios, como quedó pactado en el Proceso de Paz del gobierno de Juan Manuel Santos, pese a que cometieron delitos de lesa humanidad, asesinaron a miles de colombianos y secuestraron a muchos más.

Pilar Rueda e Iván Cepeda.

“Crearemos en la Fiscalía General de la Nación la Unidad Nacional de Investigación de la Macrocorrupción. Las cadenas de corrupción no se investigan caso por caso: se investigan como sistemas, con procesos ágiles y coordinados”, ha señalado.

Iván Cepeda reconoció en campaña que grupos ilegales ejercieron presión en diversas zonas del país para constreñir el voto, situación que rechazó en varias oportunidades. Su fórmula vicepresidencial es Aida Marina Quilcué Vivas, senadora y lideresa indígena.

Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial del senador Iván Cepeda. Foto: La candidata a la Vicepresidencia Aida Quilcué aseguró que su paso por Cali busca tender puentes con distintos sectores sociales.

El senador también ha planteado una reforma agraria si es jefe de Estado. “La revolución agraria es una cuestión de justicia social y económica. La justicia económica empieza por reconocer el valor del trabajo de ustedes, los campesinos y campesinas de Colombia. Implica proteger la tierra, su riqueza, como un activo estratégico de la nación, base esencial para la producción de los alimentos y materias primas. Este camino ofrece alternativas reales frente a las economías ilícitas, frente al narcotráfico, frente a la minería legal del oro. La reforma agraria no es solo una política rural, es una estrategia integral para transformar las economías ilegales en economías productivas, legales y sostenibles. Donde antes hubo cultivos ilícitos, en mi gobierno habrá alimentos, donde hubo exclusión, habrá justicia económica. Ese es un compromiso, la segunda fase del cambio que estamos proponiendo”, señaló el congresista y aspirante presidencial en su programa de gobierno.

Cepeda ha planteado “continuar la gran obra de nuestro gobierno progresista, que vamos a reelegir en 2026”. Y dejó escrito, en su referido programa de gobierno: “Aquí la riqueza y la miseria conviven como mundos distintos, separados por muros invisibles, estratos, clases y yo diría incluso castas sociales. Mientras unos viven en la opulencia y el lujo, otros sobreviven a duras penas y pasan hambre. Están los pobres del mundo rural, el campesinado y los pueblos étnicos que han sido condenados al ostracismo y a la exclusión social, perseguidos y desplazados luego de arrebatar sus tierras, resguardos y consejos comunitarios. Los pobres también urbanos, los nadie, muchos venidos del desplazamiento rural, pero también los jóvenes sin futuro, las madres cabeza de hogar que han tenido que sacar solas adelante a sus hijos y han soportado la violencia al interior de sus familias”.

“Los pobladores de los inmensos cinturones de miseria, comunas, ciudadelas marginadas, aisladas, carentes de servicio, construidas en las laderas de las montañas o en las orillas de los ríos que se desploman o inundan. Todos ellos han sido olvidados por el Estado, en sus necesidades, despojados de sus servicios públicos, de vivienda digna, de porte y empleo han sido ignorados en su dignidad y en sus saberes. Muchos viven en zona de conflicto armado bajo el fuego y la zozobra. Y al otro extremo de la sociedad habitan aquellos que se autodenominan “la gente de bien”. No porque sean más justos, generosos o más sabios que los demás, sino porque concentran más dinero y capital. Creen que su valor está en lo que poseen y no en lo que aportan”, agregó, planteando una lucha de clases, como lo ha hecho el presidente Gustavo Petro.

Tras los comicios definitivos del 21 de junio de 2026, el candidato que resulte vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026 y estará como jefe de Estado, en la Casa de Nariño, hasta el 7 de agosto de 2030.