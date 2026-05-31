Ministro de Defensa lanza advertencia tras votaciones: “La alerta se incrementa aún más”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, envió a la ciudadanía un parte de tranquilidad luego de la jornada electoral de este domingo 31 de mayo y recalcó que, a partir de este momento, “la alerta se incrementa aún más”.

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Pedro Sánchez, ministro de Defensa, entregó parte de tranquilidad durante la jornada electoral. Foto: Ejército Nacional

Sánchez señaló que son dos los riesgos que llevan a las autoridades a mantenerse alerta durante los próximos días y mientras se llega la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se disputará el próximo 21 de junio.

“Posterior a esta jornada la alerta se eleva aún más, por dos razones sigificativas. La primera es por la intención que podrían tener algunos grupos armados organizados criminales para mostrar que fue gracias a ellos que hubo esta tranquilidad aquí en colombia”, dijo Sánchez, haciendo alusión a la amenaza de los grupos ilegales.

Además, pidió a los votantes mantener la calma y no protagonizar desmanes, el otro riesgo identificado por Sánchez.

“Y por otro lado, los ánimos de algunos simpatizantes radicales que puedan estar en desacuerdo con lo que ya se decidió en las urnas”, agregó el ministro de Defensa.

Según él, es clave que la ciudadanía comprenda y acepte la decisión que se tomó en las urnas, puesto que ningún hecho violento podrá cambiar la decisión de los votantes.

“Importante que todas las personas mantengamos absolutamente la calma. No porque generemos peligro va a cambiar lo que ya se decidió en las urnas”, señaló.

Balance de seguridad durante las elecciones

Desde el Ministerio señalaron que hubo total calma y normalidad durante la jornada electoral, pese a algunos hechos aislados en diferentes partes del país.

“En total se registraron ocho capturas por delitos por corrupción al sufragante y voto fraudulento. Cinco capturas en Popayán, una en Valledupar, una en Cumaral y una en Sincelejo”, fue parte del balance entregado por las autoridades.

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Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, identificó dos riesgos después de la jornada electoral. Foto: Semana

De igual forma, indicaron que se registraron 20 verificaciones de hechos relacionadas con delitos electorales que están siendo investigados y en Villavicencio, Valledupar, Pastro y Trinidad, se incautó propaganda electroal que iba a ser utilizada durante la jornada.

“Se desplegaron ministerios en todas la regiones, en todo el territorio nacional, también articuladas con las gobernaciones, con las alcaldías. Mientras todas las instituciones estemos articuladas, exisitirá la democracia”, señaló Sánchez.