Pedro Sánchez sale en defensa de Rodríguez Zapatero mientras allanan la sede del Partido Socialista (PSOE)

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, aseguró que “no hay motivos” para retirarle el “apoyo” a su predecesor José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por tráfico de influencias, tras publicarse nuevas revelaciones del caso en los últimos días.

Joyas, collares y relojes de lujo: la insólita colección incautada a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español

“Todo mi apoyo al presidente Zapatero”, declaró Sánchez en una rueda de prensa en el Vaticano tras reunirse con el papa León XIV, enfatizando que “no hay motivos para cambiar esa posición”.

“Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero”, continuó Sánchez, quien dijo haber tenido conocimiento por la prensa de los detalles del extenso sumario judicial de 4.000 páginas sobre el caso Zapatero.

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Pedro Sánchez sale en defensa de Zapatero: “Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. No hay motivos para cambiar esa posición” https://t.co/KQta0ZEQNZ pic.twitter.com/m6mudCo6BU — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) May 27, 2026

Entre los detalles más llamativos del sumario, al que tuvo acceso la AFP, está el hallazgo en una caja fuerte de Zapatero con numerosas joyas y relojes de lujo de valor desconocido, que su entorno atribuyó a herencias familiares.

Esta fue la primera rueda de prensa de Sánchez desde que estalló el caso Zapatero, un duro golpe para el Gobierno de Sánchez, ya debilitado por varias investigaciones judiciales a personas de su entorno, toda vez que el político era una figura destacada del socialismo afín al actual jefe del Ejecutivo.

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Zapatero, en el poder entre 2004 y 2011, es sospechoso de haber influido, a cambio de dinero, en el rescate, con 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares), de la pequeña aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de covid-19.

En este complicado contexto para Sánchez, el jefe de Gobierno volvió a descartar el adelanto de las elecciones generales, alegando que la ciudadanía necesita la “estabilidad” de un Gobierno que ha traído “crecimiento económico” y “reducción de desigualdades” en “un contexto internacional tan complejo”.

José Luis Rodríguez Zapatero y la colección de joyas y relojes de su despacho Foto: Getty Images / Captura de pantalla de X

Preguntado por los periodistas por la operación del miércoles en la que agentes de la Guardia Civil recabaron documentos en la sede principal de su Partido Socialista en el marco de una investigación contra una exmilitante, Sánchez garantizó “total colaboración con la justicia”.

“Si hay comportamientos irregulares, nuevos me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia con la que hemos actuado antes”, dijo en referencia a la expulsión de la militante Leire Díez cuando estalló el caso.

Díez es señalada por la Audiencia Nacional, una jurisdicción con sede en Madrid, de estar en el centro de “una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban” al Partido Socialista y al Gobierno, según un comunicado.

La pesquisa judicial relacionada con supuestos casos de corrupción vinculados al círculo cercano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, incorporó un nuevo episodio tras el registro realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede nacional del Partido Socialista Obrero Español, situada en la calle Ferraz de Madrid.

🇪🇸 | Así entraban dos agentes de la UCO vestidos de paisano en la sede del PSOE en Ferraz. https://t.co/FaoWowNoMJ pic.twitter.com/lIDgnUAhqP — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) May 27, 2026

El operativo tuvo lugar en un contexto marcado por varias investigaciones en curso que salpican a dirigentes vinculados a la colectividad política; sin embargo, las autoridades aclararon que este procedimiento corresponde a una línea investigativa independiente de otros casos abiertos en fechas recientes.

Con información de AFP*