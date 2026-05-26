Hombre confesó haber lanzado a su pareja por un acantilado de 50 metros de altura

En la tarde de este martes 26 de mayo, las autoridades de Brasil confirmaron el rescate de Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, de 41 años, quien permaneció un día en un barranco de 50 metros de profundidad luego de ser, presuntamente, lanzada por su expareja en medio de una discusión. El hecho ocurrió en la Serra do Rola-Moça, una zona montañosa ubicada en Belo Horizonte, estado de Minas Gerais.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares de los organismos de seguridad, la ciudadana fue víctima de un traslado forzoso por parte de su anterior compañero sentimental, quien la condujo hasta el borde del acantilado con el objetivo de causarle la muerte.

Tras caer por el precipicio, la víctima sobrevivió al impacto y permaneció 24 horas a la intemperie en el fondo del relieve geográfico hasta que las cuadrillas de emergencia lograron establecer contacto visual.

Coordinación del rescate y tecnología térmica

Según reportó el medio de comunicación brasileño G1, el operativo de localización requirió el despliegue coordinado del Cuerpo de Bomberos, la Policía Civil, la Policía Militar y el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

La Policía Militar de Minas Gerais (PMMG) informó que el hallazgo de la ciudadana se efectuó mediante el uso de tecnología de visión térmica integrada en el helicóptero institucional Pegasus.

Durante un sobrevuelo nocturno en la zona de vegetación de la Serra do Rola-Moça, los sensores de la aeronave detectaron el calor corporal de la mujer en el fondo del abismo, lo que permitió guiar a las unidades de superficie.

Una vez extraída del lugar, los paramédicos la trasladaron al servicio de urgencias del Hospital João XXIII, donde ingresó con un cuadro de abrasiones y contusiones múltiples.

Captura del presunto agresor en la vía pública

El sospechoso fue capturado en flagrancia por unidades de la Policía Civil en el municipio de Várzea da Palma, en el norte de Minas Gerais, momentos después de que la policía de carreteras emitiera una alerta sobre el vehículo en el que intentaba huir hacia el estado de Bahía.

Las autoridades judiciales confirmaron que el detenido confesó la autoría del hecho durante los interrogatorios preliminares y que la víctima ya contaba con una medida cautelar de protección y orden de alejamiento vigente en su contra antes de que se registrara la agresión.