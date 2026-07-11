El ejército de Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán el sábado, después de que Teherán “atacara descaradamente” a un portacontenedores en el estrecho de Ormuz.

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Fue la tercera ronda de ataques contra Irán esta semana, señaló el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) en un comunicado, “después de que fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacaran descaradamente al M/V GFS Galaxy, un portacontenedores con bandera de Chipre que transitaba por el estrecho de Ormuz”.

Tercera ronda de ataques contra Irán. Foto: Getty Images

Pronunciamiento del U.S. Central Command

Por medio de su cuenta oficial, U.S. Central Command señaló que fuerzas de Estados Unidos iniciaron la tercera ronda de ataques de esta semana contra Irán, en respuesta a un presunto ataque perpetrado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra el buque portacontenedores M/V GFS Galaxy, de bandera chipriota, mientras transitaba por el Estrecho de Ormuz.

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De acuerdo con el comunicado oficial, el incidente dejó a un miembro de la tripulación civil desaparecido. Además, la embarcación sufrió un incendio a bordo y daños significativos en la sala de máquinas, lo que le impide continuar su travesía.

Washington afirmó que previamente había dado a Irán una nueva oportunidad para demostrar su cumplimiento del Memorando de Entendimiento, luego de haber sido responsabilizado por ataques anteriores contra buques comerciales. Sin embargo, sostuvo que Teherán volvió a incumplir sus compromisos.

Como respuesta, Estados Unidos aseguró que busca imponer un alto costo a Irán mediante operaciones destinadas a degradar su capacidad para atacar a marineros civiles y embarcaciones comerciales que navegan libremente por el Estrecho de Ormuz. Según el comunicado, los ataques fueron ejecutados por orden del Comandante en Jefe.

At 7:15 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching the third round of strikes this week against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps forces blatantly attacked M/V GFS Galaxy, a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A civilian crew… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 11, 2026

“A las 7:15 p.m. ET de hoy, las fuerzas del Comando Central de EE. UU. comenzaron a lanzar la tercera ronda de ataques esta semana contra Irán después de que fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacaran descaradamente al M/V GFS Galaxy, un buque portacontenedores con bandera de Chipre que transitaba por el Estrecho de Ormuz. Un miembro de la tripulación civil está desaparecido y el buque no puede continuar el viaje debido a un incendio a bordo y daños significativos en la sala de máquinas”, señalaron las fuerzas del Comando Central de EE. UU.

Secretario de Defensa de EEUU afirma que Irán “pagará” por su “mala decisión”

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó el sábado que “Irán tomó una mala decisión” al disparar contra un buque en el estrecho de Ormuz, de nuevo cerrado, y que “pagará” el precio.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. Foto: AP Photo/Achmad Ibrahim

Ahora “pagará”, dijo el jefe del Pentágono, poco después del anuncio por parte del ejército estadounidense de bombardeos contra Irán en represalia por disparos de los Guardianes de la Revolución contra un portacontenedores en el estrecho.

*Con información de AFP.