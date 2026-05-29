“Tiene todo mi apoyo”: figura clave de Trump respaldó públicamente a Abelardo de la Espriella

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella volvió a dar de qué hablar en medio de la recta final de la campaña electoral, luego de recibir mensajes públicos de apoyo por parte de figuras cercanas al expresidente estadounidense Donald Trump.

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Uno de los pronunciamientos que más llamó la atención fue el de Roger Stone, reconocido estratega político republicano y antiguo asesor de Trump, quien publicó un mensaje en la red social X en el que aseguró que De la Espriella es “el único candidato” que representa el mismo espíritu de líderes como Trump, Nayib Bukele y Javier Milei.

“Abelardo de la Espriella es el único candidato que encarna el mismo espíritu de los presidentes Trump, Bukele y Milei. Tiene todo mi apoyo para llevar a cabo la revolución populista”, escribió Stone en una publicación que superó las decenas de miles de visualizaciones en pocas horas.

El mensaje fue compartido por el periodista Luis Carlos Vélez, quien destacó que se trataba de uno de los estrategas más cercanos al movimiento político de Trump en Estados Unidos.

En la misma línea, también se viralizó una publicación de Steve Cortes, otro exasesor del exmandatario republicano, quien afirmó que en Colombia están ocurriendo “grandes cosas” y elogió el crecimiento de De la Espriella en las encuestas.

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“Es pro-Estados Unidos y combatirá el crimen”, escribió Cortes, acompañando su mensaje con un video y cerrando con la frase: “Make the Americas Great Again”.

Las publicaciones llegan en un momento en el que la candidatura de De la Espriella ha ganado protagonismo dentro y fuera de Colombia. En los últimos días, distintos medios internacionales han resaltado el ascenso del abogado y empresario en las encuestas, donde aparece disputando los primeros lugares de intención de voto.