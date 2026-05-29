Gustavo Petro hizo un llamado a la ciudadanía para que salga a votar el domingo 31 de mayo: “No me incumbe”

En medio de las fuertes críticas que ha recibido en los últimos días el presidente Gustavo Petro por una supuesta participación indebida en política, el mandatario hizo de nuevo un llamado a la ciudadanía de cara a la primera vuelta presidencial del domingo, 31 de mayo.

En un agitado discurso que dio en Barranquilla el jefe de Estado, invitó al país a que ejerza su derecho al voto, no sin antes lanzar una aguda pulla en plena plaza pública.

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“No sé por quién votarán ustedes y no quiero decirlo ahora. No me incumbe. Pero lo que sí quiero es que ese voto, en primer lugar, sea de todos y de todas; que no se quede nadie por ahí en la esquina, porque en estas elecciones se decide el futuro real de Colombia y sobre todo de la juventud que empieza a vivir”, afirmó el presidente Petro.

Y agregó: “Es como decidimos. Otros deciden con un vaso de whisky y brindan de acuerdo al billete del negocio de turno. Otros ponen una pistola o un fusil sobre la mesa y así deciden los negocios”.

El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a la ciudadanía para que salga a votar el domingo 31 de mayo: “No sé por quién votarán ustedes y no quiero decirlo ahora”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/0UZjB4tpdw — Revista Semana (@RevistaSemana) May 30, 2026

“Pero la inmensa mayoría del pueblo no tiene ni fusiles, ni pistolas ,ni el whisky para brindar por los grandes negociados la mayoría del pueblo de Colombia tiene un corazón, cada uno y una, y un cerebro cada una y uno, y sangre y la sangre de usted, de usted, de usted y mía y el corazón de usted, de usted, de usted y mío, y el cerebro de usted, de usted, de usted y el mío son iguales”, expresó Petro.

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Finalmente, puntualizó el presidente Petro en la tarima, al cierre de una agenda de trabajo que lideró en el Caribe: “Somos democráticos, en nuestro propio cuerpo y pensamiento, la base real de la democracia y no importan los fusiles no importan los temores no importan los espectros de la muerte”.