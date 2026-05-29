A Petro no le gustó que Carlos Fernando Galán negara el uso de un colegio a pocos días de elecciones: “¡Qué ignorancia!”

Una fuerte reacción tuvo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ante la aguda crítica que lanzó el presidente Gustavo Petro por el caso que se presentó con una de sus ministras, quien no pudo entrar a un colegio público del sur de la capital del país.

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Por medio de su cuenta personal de X Galán expresó: “Presidente, siempre hemos estado abiertos y dispuestos a entregas de laboratorios para colegios. Son buenas noticias para Bogotá. Sin embargo, es necesario aclararle dos puntos:

1. En este caso particular, el gobierno nacional no pidió entregar el laboratorio, sino hacer un evento, a pocos días de elecciones, para hacer un anuncio. No era una entrega como dicen ahora, era un simple anuncio.

2. ⁠No creemos ni conveniente ni necesario que la última semana antes de elecciones se use un colegio público para hacer un evento que, además, tenía más de 1.500 invitados”.

Y afirmó: “Los colegios de Bogotá están siempre abiertos para recibir laboratorios y herramientas pedagógicas, pero nunca deben ser usados para hacer política”.

Posteriormente, el jefe de Estado no ocultó su molestia por la respuesta que le dio el alcalde de Bogotá: “¡Qué ignorancia! Los laboratorios de robótica son instalables; no se necesita construir. Con razón este sectarismo ha llevado a tanta sangre y falta de educación pública en muchas regiones de Colombia”.

Sin embargo, la fuerte postura del alcalde se dio inicialmente por un cuestionamiento que lanzó Petro por la situación que denunció su ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, quien puso de presente que no le permitieron entrar a un colegio del sur de Bogotá.

“¿Por qué el alcalde Luis Carlos Galán no permite la entrada del laboratorio de robótica que entrega mi gobierno al Colegio Sierra Morena de la localidad de Ciudad Bolívar?”, manifestó en su momento el mandatario colombiano.

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Y puntualizó: “No entiendo, ¿por qué los alcaldes elegidos por la oposición enfrentan la política de educación pública si es en beneficio de la juventud de bajos recursos de sus ciudades?”.