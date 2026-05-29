Presidente Petro dice que a Raúl Montes “lo intentó matar” Jorge Luis Alfonso López, alias el Gatico

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en medio de una entrevista con Emisora Atlántico y Zona Cero, se pronunció sobre el atentado que sufrió Raúl Montes Flórez, exmano derecha de Enilse López y exjefe de seguridad de la familia Alfonso López, el pasado lunes 25 de mayo en el norte de Barranquilla.

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El mandatario de los colombianos aseguró que el intento de asesinato contra Montes habría sido realizado por Jorge Luis Alfonso López, alias el Gatico, quien está condenado por el asesinato de un periodista.

“Es un jefe de la banda de los ‘mocha cabeza’ de Enilse López Romero. El otro socio lo intentó matar (Jorge Luis Alfonso López)”, dijo el presidente a los medios barranquilleros.

Este atentado se da días después de que Montes entregara una entrevista exclusiva a SEMANA, en la que denunció al senador Antonio Correa y a Jorge Luis Alfonso López, alias el Gatico.

“Él (Antonio Correa) está detrás de todo este ataque a la empresa Atenas, porque me quiere desarmar a mí. Quieren ponerme preso para matarme en una cárcel o quieren acabar con mi seguridad para matarme acá. Desde este momento lo he dicho: si a mí me llega a pasar algo, sindico directamente a Antonio José Correa Jiménez y a Jorge Luis Alfonso López”, dijo en su momento a esta revista Montes.

Petro también aseguró que la empresa de seguridad había sido intervenida por la Superintendencia de Vigilancia porque “centenares de guardias, que no eran guardias, miembros de trabajo, sino que eran gente de las mismas bandas, uniformados y pistolas entregadas por el Gobierno”.

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Frente a estos señalamientos, la empresa emitió un extenso comunicado de prensa en el que afirmó que lo dicho por el presidente es falso.

“Estas declaraciones no corresponden a la realidad jurídica ni probatoria y constituyen una grave estigmatización contra cientos de trabajadores honestos que diariamente arriesgan sus vidas prestando servicios de seguridad privada en distintos departamentos de la región Caribe”, señaló la empresa Atenas.

La compañía también le recordó al presidente Gustavo Petro que, en medio de las investigaciones de las autoridades, no se ha podido comprobar que sus empleados sean integrantes de bandas criminales.

Asimismo, indicó que, hasta la fecha, las autoridades no han demostrado que sus armas sean ilegales ni que sus trabajadores pertenezcan a organizaciones criminales.

“La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada no ha demostrado que las armas utilizadas por la empresa ATENAS sean ilegales, ni tampoco ha probado que sus trabajadores pertenezcan a organizaciones criminales ni hagan parte de diferentes estructuras criminales”, afirmó la empresa.