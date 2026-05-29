Novia de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, hizo inesperada publicación y dejó a la vista particular foto

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Jimena Rúgeles, actual pareja de Simón Brand, exesposo de la reconocida presentadora Claudia Bahamón, llamó la atención de sus seguidores luego de compartir una inesperada publicación en la que mostró una curiosa imagen del cineasta vallecaucano.

Más allá de la instantánea, lo que terminó sorprendiendo a los usuarios en la red social fue el mensaje con el que la acompañó, pues con un tono relajado y divertido al mismo tiempo, la mujer hizo una curiosa comparación entre su pareja y el icónico cantante argentino Gustavo Cerati.

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En la fotografía, Simón Brand aparece mirándose fijamente frente a un espejo, luciendo una expresión seria y pensativa, mientras unas luces instaladas en el marco iluminan su rostro.

Esta llamativa escena, al parecer, despertó la imaginación de Jimena Rúgeles, quien decidió no dejar pasar el momento y aprovechó para compartirlo con sus seguidores, dedicándole un breve y curioso mensaje al director.

La publicación de Jimena Rúgeles fue compartida luego de que la mujer difundiera varios clips relacionados con el show Soda Stereo Ecos, un espectáculo que se ha vuelto tendencia en las plataformas digitales por permitir que los fanáticos de esta emblemática banda de rock en español vuelvan a conectarse con su esencia.

Publicación de Jimena Rugeles en Instagram Foto: Instagram @jimenarugeles

Con este tipo de mensajes, la actual pareja de Simón Brand vuelve a dejar en evidencia el buen momento que atraviesan en su relación. De hecho, ambos han mostrado en distintas ocasiones algunos de los momentos y experiencias que comparten juntos, reflejando la cercanía, complicidad y cariño que los une a través de las redes sociales.

Precisamente, fue por medio de estas plataformas digitales que comenzó a tomar fuerza su romance, luego de que surgieran varios rumores sobre el final del matrimonio entre Simón Brand y la presentadora Claudia Bahamón, con quien mantuvo una relación durante más de 15 años.

Con el paso del tiempo, las publicaciones y apariciones juntos terminaron confirmando la nueva etapa sentimental del reconocido director, quien también se ha dejado ver muy enamorado en diferentes eventos junto a la modelo.

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Una de sus apariciones públicas más mediáticas fue cuando asistieron juntos al Festival Estéreo Picnic, realizado en Bogotá. Aunque en ese momento ninguno de los dos había dado detalles sobre su relación amorosa, las imágenes y videos que comenzaron a difundirse en redes sociales despertaron rápidamente las especulaciones sobre un romance entre ambos.

Luego, con el paso de los meses, las especulaciones fueron confirmadas y, desde entonces, sus seguidores han estado al tanto de su relación a través de estas plataformas.