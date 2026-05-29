Condenan a 15 años al joven que planeó ataque yihadista contra Taylor Swift en Viena

La justicia de Austria condenó a 15 años de prisión a un joven de 21 años que admitió haber planeado un atentado yihadista contra uno de los conciertos de Taylor Swift en Viena, un caso que conmocionó a Europa y que obligó a cancelar las presentaciones de la cantante estadounidense en la capital austríaca durante el verano de 2024.

El fallo fue emitido este jueves por un tribunal de Wiener Neustadt, ciudad ubicada a las afueras de Viena, después de varias horas de deliberaciones. El jurado declaró culpable al acusado, identificado como Beran A., de todos los cargos relacionados con terrorismo, entre ellos la planificación de un atentado y la creación de una célula vinculada al grupo extremista Estado Islámico.

El acusado Beran A. comparece ante el Tribunal de Distrito de Wiener Neustadt, Austria, donde está siendo juzgado por planear un atentado contra uno de los conciertos de la superestrella Taylor Swift en Viena en agosto de 2024 y por jurar lealtad al grupo Estado Islámico el 28 de abril de 2026. (Foto AP/Matthias Schrader, archivo) Foto: AP Photo/Matthias Schrader

La investigación reveló que el joven pretendía atacar el estadio Ernst Happel de Viena, escenario donde Taylor Swift tenía programados tres conciertos de su exitosa gira Eras Tour. Las autoridades austríacas lograron frustrar el plan apenas un día antes de la primera presentación de la artista, luego de recibir información de inteligencia proporcionada por organismos de seguridad de Estados Unidos.

El caso generó una enorme alarma internacional debido a la magnitud de los conciertos y al número de personas que asistirían a los espectáculos de la cantante. Miles de fanáticos ya se encontraban en Viena cuando se anunció la cancelación de las presentaciones por razones de seguridad.

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Durante el juicio, Beran A. reconoció gran parte de los hechos. El acusado se declaró culpable de todos los cargos, excepto del delito de complicidad en intento de asesinato. Según la fiscalía, el joven había comenzado un proceso de radicalización a través de propaganda extremista difundida por internet y aplicaciones de mensajería.

En una de las audiencias realizadas en abril, el acusado explicó que llegó a convencerse de que debía participar en la ‘yihad’ o ‘guerra santa’. Sin embargo, aseguró que también sentía miedo de morir durante un eventual ataque. Los investigadores descubrieron que el joven había buscado instrucciones para fabricar explosivos y había consultado en grupos vinculados al Estado Islámico cuáles eran las armas más adecuadas para ejecutar el atentado.

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Los fiscales afirmaron que Beran A. mantenía contactos con miembros del EI y que incluso intercambió mensajes con altos integrantes de la organización terrorista. Además, sostuvieron que el acusado participó en la planificación de otros posibles ataques fuera de Austria.

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Uno de los hechos que más preocupa a las autoridades es la conexión del condenado con Hasan E., un tercer austríaco detenido actualmente en Arabia Saudita. Según la acusación, Beran A. habría alentado a Hasan E. a perpetrar un ataque con cuchillo contra un agente de seguridad en La Meca durante 2024.

Las autoridades saudíes aseguraron que Hasan E. apuñaló a un guardia de seguridad e hirió a otras cuatro personas antes de ser capturado. Aunque Beran A. negó haber instigado directamente ese ataque, la fiscalía insistió en que existía coordinación entre ambos dentro de una estructura extremista.

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Junto a Beran A. también fue juzgado otro joven austríaco de 21 años, identificado como Arda K., quien recibió una condena de 12 años de cárcel por su participación en la célula terrorista. De acuerdo con el tribunal, ambos representaban una amenaza seria para la seguridad pública debido a su nivel de radicalización y a la preparación avanzada del atentado.

Durante la lectura del veredicto, medios locales describieron a Beran A. visiblemente nervioso, temblando mientras escuchaba la decisión del tribunal. En sus palabras finales, pidió disculpas ante los jueces. “Solo quiero decir que lo siento”, afirmó brevemente.

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El caso también tuvo un fuerte impacto en Taylor Swift y en sus seguidores. Tras la cancelación de los conciertos en Viena, la cantante escribió un mensaje en redes sociales donde reconoció sentirse profundamente afectada por la situación. La artista aseguró que conocer las razones detrás de la amenaza terrorista le produjo “una nueva sensación de miedo” y también “una tremenda culpa” hacia los fanáticos que habían viajado para asistir a los espectáculos.

La amenaza obligó a reforzar los protocolos de seguridad en otras fechas de la gira Eras Tour alrededor del mundo. El caso además tiene otras similitudes internacionales. En 2025, un tribunal de Berlín condenó a un adolescente sirio de 16 años por colaborar con el complot contra el concierto de Taylor Swift. El joven recibió una pena de 18 meses de prisión en suspenso tras comprobarse que había ayudado a difundir propaganda extremista vinculada al plan.