La sorprendente reacción de Trump ante el anuncio de compromiso de Taylor Swift

El presidente y la cantante no han tenido una buena relación, pues ella ha manifestado su apoyo al partido demócrata, opositor de Trump.

Redacción Mundo
27 de agosto de 2025, 12:52 a. m.
La cantante norteamericana hizo público su apoyo después del debate entre Trump y Harris
El presidente ha demostrado su enemistad con Taylor Swift en varias oportunidades. | Foto: Associated Press

Luego de que la famosa cantante de pop estadounidense, Taylor Swift, anunció su compromiso con la estrella de la NFL, Travis Kelce, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó para bendecir la unión de la reconocida pareja. “Les deseo mucha suerte”, dijo Trump desde su despacho en la Casa Blanca.

“Creo que es un gran jugador, creo que es un gran tipo”, dijo el presidente cuando la prensa le preguntó al respecto. “Creo que ella es una persona estupenda. Así que les deseo mucha suerte”.

Contexto: Trump estalla tras críticas a Sydney Sweeney y critica a Taylor Swift en un duro mensaje

La cantante había apoyado a Kamala Harris para las últimas elecciones presidenciales. En ese entonces, Harris fungía como vicepresidenta y fue la principal opositora de Trump en las urnas.

La cantante estadounidense Taylor Swift en los MTV Video Music Awards en el UBS Arena en Elmont, Nueva York, el 11 de septiembre de 2024.
La cantante estadounidense, Taylor Swift. | Foto: AFP

Lo anterior desató una serie de reacciones en internet, pues el mandatario republicano ha asegurado, en oportunidades anteriores, que “odia” a Taylor Swift. “¡Odio a Taylor Swift!”, escribió Trump en sus redes sociales en septiembre del año pasado.

“¿Alguien se ha dado cuenta de que, desde que dije ‘odio a Taylor Swift’, ella ya no es ‘popular’?”, comentó en otra ocasión, mediante un trino en su cuenta de Truth Social.

Contexto: Estallan las redes sociales por video falso de Taylor Swift desnuda: Grok, de Elon Musk, en la mira por la función “Imagine”

La enemistad del presidente surgió porque Swift apoyaba el partido opositor. Antes de la salida del expresidente Joe Biden de la presidencia, Trump lanzó que la cantante no podría votar por la reelección del demócrata.

“Firmé y fui responsable de la Ley de Modernización de la Música para Taylor Swift y todos los demás artistas musicales”, publicó el líder político en Truth Social. “Joe Biden no hizo nada por Taylor y nunca lo hará. De ninguna manera podría apoyar al corrupto Joe Biden, el peor y más corrupto presidente de la historia de nuestro país, y ser desleal al hombre que la hizo ganar tanto dinero”.

Contexto: ¿Quién era Taylor Swift antes de ser famosa?

Este martes, 26 de agosto, la aclamada pareja anunció su compromiso matrimonial mediante una publicación en sus perfiles de Instagram. Allí, compartieron una serie de amorosas fotos, en las que se ve al jugador de la NFL arrodillado, otra en la que salen juntos abrazados, y otra fotografía del anillo, el cual tiene un gran diamante brillante.

Taylor Swift y Travis Kelce tienen una relación desde hace varios meses, pero solo hasta ahora lo hicieron público.
Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso este martes 26 de agosto. | Foto: Getty Images via AFP

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”, fue el mensaje, a modo de broma, con el que la pareja compartió públicamente la importante noticia sobre su futuro.

Taylor Swift y so novio Kelce, ambos de 35 años, anunciaron su noviazgo en el 2023, desde entonces se les ha visto juntos en múltiples conciertos de la artista, y en varios partidos de la NFL, donde el jugador hace parte del equipo Kansas City Chiefs.

