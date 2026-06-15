Donald Trump afirma que los buques “empiezan a salir” del estrecho de Ormuz tras el acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes, 15 de junio, que los barcos comerciales “empiezan a salir” del estrecho de Ormuz, gracias al anuncio de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

“Los barcos empiezan a salir, muchos cargados con petróleo, del estrecho de Ormuz”, indicó Trump en su red Truth Social, mientras se dirigía a la cumbre del G7 que realizará en Francia.

“Están transitando por la ‘autopista’ del sur, que es totalmente segura, protegida e inmaculada”, escribió el mandatario, aparentemente en referencia a una ruta de navegación más cercana a Omán en el estrecho canal.

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Trump dijo la semana pasada que el ejército estadounidense había ayudado en secreto a más de 200 barcos comerciales que transportaban más de 100 millones de barriles de petróleo a atravesar el estrecho de Ormuz desde mayo.

“¡También hay otras zonas de tránsito!!!”, publicó el lunes, sin dar más detalles.

Estados Unidos espera que el estrecho de Ormuz vuelva a abrirse al tráfico marítimo “sin peajes” por parte de Irán, declaró JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

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“Esperamos que el estrecho se abra sin peajes a largo plazo, y ese es el tipo de cuestión que vamos a abordar en estas negociaciones técnicas”, que deben comenzar por un período de dos meses a partir del viernes, declaró JD Vance.

En esta fotografía, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA el 4 de mayo de 2026, se observan buques anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. Foto: AFP

La firma del pacto está prevista el viernes 19 de junio en Ginebra, Suiza

Dudas sobre el pago del peaje

Al anunciar el acuerdo el domingo, el inquilino de la Casa Blanca celebró “la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz”, pero la cancillería iraní precisó este lunes que cobrará tasas a los barcos que lo atraviesen por “servicios de navegación, protección ambiental, seguros marítimos y otros servicios necesarios”.

“Nosotros defendemos el derecho internacional y haremos todo lo posible para que no haya un peaje”, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, a la cadena TF1 horas antes del inicio de la cumbre del G7. Aunque no dio detalles, subrayó que la “prioridad” es la reapertura de Ormuz.

Francia y el Reino Unido tienen lista además una misión conjunta para ayudar en este reapertura, junto a otros aliados. El portaaviones francés Charles de Gaulle puede “desplegarse en dos o tres días”, indicó el presidente francés.

Con información de AFP