Capturan a presunto autor intelectual de asesinato de alcalde que conmocionó a México

México informó sobre la captura del presunto autor intelectual del asesinato de un alcalde, crimen atribuido al poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que el detenido era el jefe de un grupo de sicarios al servicio del cártel y el presunto autor intelectual del asesinato a tiros de Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025.

El arresto se llevó a cabo en el municipio de Atotonilco el Alto, en Jalisco, donde había una fuerte presencia de militares y vehículos blindados, según constató un periodista de la AFP.

El gobierno mexicano indicó que el alcalde Carlos Manzo tenía esquema de seguridad. Foto: Facebook: Carlos Manzo

El caso estremeció a México. Manzo era alcalde de Uruapán, ciudad ubicada en el centro de una próspera región agroexportadora del estado de Michoacán, una de las más afectadas por la violencia.

Fue asesinado mientras se encontraba en la calle con su familia, en plena celebración del tradicional Día de Muertos.

El alcalde adquirió relevancia política a nivel nacional por su estilo para enfrentar al crimen organizado y por reclamar al gobierno de Claudia Sheinbaum un mayor respaldo en esta lucha.

El detenido fue identificado por el gobierno como Ramón Ángel ‘N’, alias R1. Su apellido se mantiene en reserva por consideraciones jurídicas.

Así el traslado del 'R1', señalado como autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo. Foto: X/@lopezdoriga

“Fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación” de la policía y las fuerzas especiales del Ejército, detalló García Harfuch en la red social X.

El funcionario señaló que la célula criminal que dirigía es una de “las más violentas vinculadas al CJNG” y opera en varias ciudades de Michoacán y del vecino estado de Jalisco.

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“Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región”, agregó.

Con esta captura, ya suman 31 las personas detenidas por el asesinato de Manzo.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado por dos sicarios la noche de este sábado 1 de noviembre Foto: x/@AlessandraRdlv

La viuda de Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, celebró la detención, aunque aseguró que aún queda mucho trabajo por delante.

“Este avance apenas es el comienzo de todo lo que está detrás del asesinato de Carlos Manzo. Estoy convencida de que aún hay mucho más por aclarar”, escribió en su página de Facebook.

El alcalde recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde falleció.

El asesinato sacudió la vida política mexicana, ya que Manzo había solicitado protección adicional a las autoridades federales, la cual nunca llegó, pese a las reiteradas amenazas de las organizaciones criminales.